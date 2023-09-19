AI、VR建置工安體系 友達工安事件大幅降 中科分享成果

「帽子沒戴」、「作業中請勿靠近」友達光電人員今在中部科學園區管理局展示該公司應用AI影像辨識，只要員工沒有做好應有防護，AI系統立即會發出提醒警示。處長簡煌隆說，透過這套系統，2018年來每年的工安案件數減少了3分之2，只剩10幾件。

積極輔導園區廠商運用AI影像辨識及虛擬實境等技術，輔助防災措施及提升安全衛生管理成效，上午他們舉辦「智慧工安防護、園區健康照護」記者會，分享此一成果。

除了友達，勞動部勞動及職業安全衛生研究所上午也展示委託中山醫學大學建置的虛擬實境(VR)化學品危害通識課程，只要透過虛擬實境就可以學習到化學儲槽維護保養、化學設施管線維護等化學品現場作業方式，提升使用者的危害辨識能力。

除此，中科也特別在園區內設置中科員工診所，平日做好勞工健康保護及醫療服務，遇有工安事件也可以立即處理，維護中科工員的健康，建立應有的工安和防災概念。

中科管理局長許茂新說，希望藉由「科技防災、智慧工安」推動科技防災運用，加強園區各事業單位及工地安全衛生管理成效，也透過宣導、觀摩及成果分享，鼓勵園區廠商投入創新科技及智能化技術，強化危害預防效能及提升工安文化，創造園區永續經營及勞工福祉。

簡煌隆說，該公司長期推動數位轉型，引進AI、大數據推動工廠智慧化轉型，運用大數據、人工智慧加速提升製造效率和管理能力，也因為在這些方面有了成果，不僅公司的工安事件發生數大幅下降，工廠管理更佳，公司也已成立工安的數位服務子公司，要把這項服務推廣給更多公司，讓更多的工廠受惠。

中國附醫中區體系院所李建智副院長說，中科員工診所由該院營運，並整合校院及體系醫療資源，提供中科園區多元化智慧健康服務，並應用AI醫療提升醫療品質。