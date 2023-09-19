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金鐘獎崑科大視訊系師生與8校友入圍

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
何湘玲(左)與王逸勳(右)以《節氣x六感實驗室》入圍「節目類聲音設計獎」。圖／視訊系主任胡佩芸提供
何湘玲(左)與王逸勳(右)以《節氣x六感實驗室》入圍「節目類聲音設計獎」。圖／視訊系主任胡佩芸提供

今年電視金鐘獎公布入圍名單，崑山科大視訊系師生製作的《藝起看海》入圍「自然科學紀實節目獎」，視訊系校友表現也亮眼：張榮吉執導的《模仿犯》獲高達17項提名，還有高偉晏、江宜真等8個校友獲個人獎項提名，包括同班同學夫妻檔陳柏佑、何湘玲雙雙入圍。

崑大表示，視訊系師生與校友近年已是各大影視音競賽常勝軍，「敲金鐘、騎金馬是常有的事」。截至去年已獲14座金馬獎、15座金鐘獎。今年金鐘獎校友張榮吉導演的《模仿犯》包辦戲劇類最多入圍項目，在演員和技術類別總共獲17項提名，打破去年《茶金》16項入圍紀錄，成為金鐘獎史上入圍最多項戲劇節目，是入圍大贏家。

崑大表示，系友高偉晏、江宜真也以《模仿犯》獲得「戲劇類節目聲音設計獎」提名，系友陳柏佑以同片獲得「戲劇類節目燈光獎」提名，可謂「校友互相提攜，一起努力的成果」。

張榮吉說，感謝評審肯定，這是演員和製作團隊一起努力獲得的成績，那是一段很有挑戰的創作過程，感謝夥伴們帶來最好的靈感，一起完成了《模仿犯》。

金鐘攝影師系友趙冠衡今年再以《姊姊》獲「戲劇類節目攝影獎」提名。他說，《姊姊》是很有溫度的家庭故事，導演與劇組夥伴一直想抓出溫度感，讓觀眾能夠進入角色的情緒裡。「我們在拍攝地彰化社頭每天感受那環境的日照與人的氣氛，最後也找出了自己喜歡的方式來說故事；我們使用相機來拍攝，因為我相信現代化小機器能夠兼具靈活性與質感，拍攝結果相當不錯！」

視訊系友杜亦晴以《詠晴》入圍「戲劇類節目聲音設計獎」；去年「節目類聲音設計獎」得主王逸勳再次與好友學姐何湘玲以《節氣x六感實驗室》入圍同一獎項。

王逸勳表示，他負責六感實驗室音效設計，節目收視對象是兒童，製作當時導演希望音效要有童趣，所以很多音效是擷取小朋友玩耍、敲打器皿聲音，也不一定是照著畫面進行配置音效，會跟著小朋友說的話加入聲音的跑跳，很開心評審聽到了我們童心的聲音設計，也恭喜多年的混音師好友小可何湘玲「今年可以跟老公陳柏佑一起走紅毯了。」

系主任胡佩芸表示，每到年末的影視獎季，師生校友常是入圍常客，這是視訊傳播設計系成立26年師生共同努力的成果，也預祝各校友上台領獎。

崑大視訊系系友王逸勳已是去年金鐘獎節目類最佳聲音設計得主，今年再度入圍。圖／視訊系主任胡佩芸提供
崑大視訊系系友王逸勳已是去年金鐘獎節目類最佳聲音設計得主，今年再度入圍。圖／視訊系主任胡佩芸提供
已是金鐘攝影師的系友趙冠衡再次以《姊姊》獲得「戲劇類節目攝影獎」提名。圖／視訊系主任胡佩芸提供
已是金鐘攝影師的系友趙冠衡再次以《姊姊》獲得「戲劇類節目攝影獎」提名。圖／視訊系主任胡佩芸提供
崑大視訊系系友張榮吉導演執導的《模仿犯》獲得高達17項提名。圖／視訊系主任胡佩芸提供
崑大視訊系系友張榮吉導演執導的《模仿犯》獲得高達17項提名。圖／視訊系主任胡佩芸提供
崑大視訊系系友高偉晏(左起)、趙冠衡、張榮吉都入圍本屆金鐘獎。圖／視訊系主任胡佩芸提供
崑大視訊系系友高偉晏(左起)、趙冠衡、張榮吉都入圍本屆金鐘獎。圖／視訊系主任胡佩芸提供

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