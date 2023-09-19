影／再悲情也要為您加油 遭土石流慘埋4次的加油站復業

卡努颱風「颱風尾」帶來驚人雨量，南投仁愛鄉受創嚴重，當地南豐村「聖本篤加油站」，創下4次遭土石流滅頂記錄，堪稱「全國最悲情的加油站」，也因此停業。經復建月餘，業者掛出「再悲情也要為您加油」巨幅布條，於今天重新開張。

台14線埔霧公路是埔里往仁愛的主要道路，其中該路線71K旁的「聖本篤加油站」，周邊就是南豐村聚落，往來車流不少，而該加油站之前曾在921地震後隔年2月豪雨、2004年的72水災、2008年的辛樂克颱風等3度遭土石流滅頂。

未料，今年8月的卡努颱風重創南投仁愛鄉，鄉內多點爆發土石流、洪流，「聖本篤加油站」，因此又遭滾滾泥流入侵，大量土石幾乎埋掉整座加油站，土石甚至已碰到天花板，受災慘烈而停業，也引發關注，堪稱是「全國最悲情的加油站」。

但經過1個多月的復建，該加油站外今天掛出巨幅紅布條，「再悲情也要為您加油」，宣告「全台最悲情加油站恢復營業」，業者透露，為讓加油站恢復營運，已投入逾500萬元整建，但還有些問題，將持續挹注資金改善相關硬體設施。

聖本篤加油站也表示，加油機已全面更新，油槽更是徹底清理乾淨，油料也經中油總公司檢驗合格，品質絕對沒問題，但僅恢復供應無鉛汽油，柴油則因油槍電腦連線問題站未能供油，也還無法刷卡付款，須以現金消費，但近期可望解決。