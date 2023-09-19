彰化已掌握3家進口蛋洗選場 稽查倉儲295萬顆土耳其過期蛋待銷毀

農業部公布中央畜產會庫存進口雞蛋的冷鏈倉儲所在地，其中彰化有一處，彰化縣衛生局昨天完成稽查，發現現場有未到期泰國殼蛋903箱(33萬顆)、到期待銷毀土耳其殼蛋8208箱(295萬顆)，共計9111箱(328萬顆)進口雞蛋，衛生局指出，現場到期蛋已張貼「報廢品待銷毀」，防止流入市售，後續等畜產會指示銷毀會配合監督。

進口蛋引發食安疑慮，農業部昨天公布全台倉儲地點，不過未有詳細進口蛋流向，台北市要求畜產會今天前提供資料，否則開罰；彰化縣則因早已啟動稽查，雖然中央沒有提供進口蛋流向，但衛生局早已掌握縣內負責處理進口蛋的洗選場有三家，提早輔導。

彰化縣衛生局食品衛生科長林毓芬指出，因應進口蛋專案，彰化從4月開始啟動縣內洗選蛋和液蛋廠輔導稽查，稽查過程已知轄內有3家洗選廠由中央畜產會調度進口蛋，產品沒有問題，查核過程也針對即期待銷毀蛋清點管控銷毀，這批銷毀方式是煮熟做廚餘，確保市面上雞蛋沒有問題。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，這波進口蛋由中央畜產會調度給洗選業者、加工業者和代工業者，其中洗選場洗選作業後一部分會進到超市通路等，有一些提供調度先做儲存，還有一些次級蛋可能會做成蛋液，但業者也可能散裝賣掉，這部份農業單位可能就較難掌握流向。

針對許多縣市向農業部索取進口蛋流向碰壁，葉彥伯表示，中央畜產會進口蛋依照食安法必須提供流向資料，縣市政府即便跟行政單位要不到資料，畜產會屬於食品業者，依法必須提供資料。