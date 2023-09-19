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兒中提琴首席 父返校耗時1年半製琴送當傳家寶

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市葫蘆墩文化中心志工作品展「葫蘆墩的藝享視界」，即日起至10月8日展出。圖／葫蘆墩文化中心提供
台中市葫蘆墩文化中心志工作品展「葫蘆墩的藝享視界」，即日起至10月8日展出。圖／葫蘆墩文化中心提供

葫蘆墩文化中心志工隊員吳求誠，其子就讀國小樂團擔任中提琴首席，吳想自製一把中提琴送給兒子作為「傳家寶」，重回母校國立屏東科技大學報名木材料與設計課，每周舟車勞頓從台中往返屏東，耗時1年半完成，令人驚豔。吳這把琴將與其他志工隊成員作品在葫蘆墩文化中心展出「葫蘆墩的藝享視界」，即日起至10月8日止。

台中市葫蘆墩文化中心志工作品展，是每年度文化志工的藝術成果盛會，今年邁入20周年，特別以「葫蘆墩的藝享視界」為主題，彙集書法、編織、藍染、中國結、拼布包等多元創作之集大成，搭配展覽主題的大型入口裝置藝術意象，傳達文化志工迸發的藝術創作能量與生命力，即日起至10月8日展出。

葫蘆墩文化中心表示，志工隊人才濟濟、才華橫溢，每年端午節慶活動設計的親子闖關遊戲關卡，及志工授證激盪創意發想，打造獨具主題意象的氛圍場景，備受讚譽。

每年成果展則是志工才藝展現的平台，今年志工隊透過多元藝術展現，一同見證20年精采豐富的創作歷程。展出者黃珮淳7年前接觸棉紙撕畫，藉由撕、拉、刮、燒、扭、搓、捲等各種技法，將棉紙堆疊拼貼如油畫般厚彩暈染、層次分明的立體視覺美感。

展場裡最吸睛的是一把手工中提琴，創作者吳求誠，兒子在南陽國小擔任中提琴首席，想自己親手製作一把中提琴送給他當「傳家寶」。

吳求誠重回母校國立屏東科技大學報名木材料與設計課，每周一天6小時，琴體精密細節處，需耐心專注，稍有瑕疵就必須重新再製，持續1年半時間，外人眼中認為舟車勞頓、費工耗時，但吳樂此不疲，終於成功打造一把純手工中提琴，令人佩服。

志工隊長黃國書近年致力推廣志工隊藍染教學，此次作品以「布染‧你想怎樣」為主題，設計系列裝飾特質與技藝風格兼容並蓄的生活用品及時尚飾品。

葫蘆墩文化中心志工隊員吳求誠想自製一把中提琴送給兒子作為「傳家寶」，重回母校耗時1年半完成，作品令人驚豔。圖／葫蘆墩文化中心提供
葫蘆墩文化中心志工隊員吳求誠想自製一把中提琴送給兒子作為「傳家寶」，重回母校耗時1年半完成，作品令人驚豔。圖／葫蘆墩文化中心提供

志工隊長黃國書藍染作品，台中市葫蘆墩文化中心志工作品展「葫蘆墩的藝享視界」，即日起至10月8日展出。圖／葫蘆墩文化中心提供
志工隊長黃國書藍染作品，台中市葫蘆墩文化中心志工作品展「葫蘆墩的藝享視界」，即日起至10月8日展出。圖／葫蘆墩文化中心提供
台中市葫蘆墩文化中心志工作品展「葫蘆墩的藝享視界」，即日起至10月8日展出。圖／葫蘆墩文化中心提供
台中市葫蘆墩文化中心志工作品展「葫蘆墩的藝享視界」，即日起至10月8日展出。圖／葫蘆墩文化中心提供

屏東

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