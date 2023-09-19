彰化北斗沒共享自行車 國中生爭取從校園起步

彰化縣北斗國中2018年得到台美生態學校夥伴計畫銀牌證書，繼續耕耘生態教育4年多，今年的學生自治會盤點校內資源後，從四大面向著手把永續生態的理念融入校園生活，希望拿下台美生態學校夥伴計畫最高榮譽「綠旗」，當作送給自己國中求學的禮物。

學生自治會長陳羿廷今天說，作為台美生態學校，有十二項環境路徑可推動，他和自治會幹部各自請教師長，再與學務主任李良展、校長郭佳文討論後，自治會選定能源、水、永續食物和交通四項環境路徑經營優質生態學校。

永續食物方面，北斗國中校內有495坪農地，曾種植水稻、黃豆等農作物，今年自治會幹部參觀香菜田，發現田間最年輕香菜農已70歲，農事人力面臨嚴重的年齡斷層，因此自治會幹部提出校田種香菜計畫，全校學生田野課都來體驗種香菜。

陳羿廷表示，北斗香菜產量占全國的八成，是重要經濟作物，校田種香菜可幫助學生認識家鄉特色產業並思考永續發展對策。

交通方面，陳羿廷指出，大家從彰化、員林的共享自行車系統得到靈感，透過學校爭取8輛全新公共自行車放在校園，藉由師生騎乘逐步推廣到北斗鎮民都願意多騎自行車取代機車甚至汽車。

能源方面，自治會透過各班記錄電費，研議第一屆節能競賽的評比標準，鼓勵找出少吹冷氣也涼快的辦法。在水資源利用方面，自治會幹部暑假期間參訪彰化市水資源回收中心，近日也將參訪雲林縣湖西水庫，彙整回收水源資料並檢查校內省水裝置；陳羿廷說，檢出多處裝置損壞，已報修。

學生自治會幹部每一至兩周開會討論四大環境路徑的執行情形，研擬解決問題的方法，例如共享自行車的數量太少，向師長募集閒置單車。