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年輕族群有困擾 中市第2波免費諮商開放預約
衛福部推動年輕族群心理健康支持方案，提供15至30歲年輕人1年3次免費心理諮商，首波8月推出後，台中市803個名額17天預約額滿，中市府爭取第2波2318個名額，昨起開放預約，已近百人登記。台中市衛生局表示，年輕人最煩惱的主要是課業、工作問題，以及與父母關係引起的情緒困擾等。
根據衛福部統計，此方案男女使用比率為1：2.8，使用年齡以24歲至30歲為大宗，約占70%；經評估達轉介風險者約占30%，此方案可篩選出高風險族群，讓專業醫療及早介入，讓高風險個案在前端先預防處理。
有大學生說，許多人覺得讀書沒什麼壓力，其實課業與未來就業壓力大，與父母、同儕關係衝突，常帶來困擾，感情問題也讓人迷惘，若有免費諮商資源，願意去嘗試看看。
衛生局表示，支持方案8月推出後，台中市名額僅803個，17天內就預約額滿，每人每年可接受3次心理諮商，若自費每次得花1600元，因為預約很踴躍，市府爭取第2波補助，可持續至12月底，有需要的年輕族群可及早預約。
市府表示，年輕族群支持方案可上衛生局官網查詢，向個合作機構登記，經審查後即可使用心理諮商服務。
衛生局說，市府重視市民心理健康及情緒困擾的需求，另外設置34個服務據點，提供免費定點心理諮詢服務，設籍於台中市的市民，不限年齡若有需求，可向各區衛生所、社區心理衛生中心洽詢；有情緒困擾者，可撥打24小時免付費安心專線1925，有專業諮詢人員協助解決困擾。
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