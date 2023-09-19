聽新聞
test
0:00 / 0:00

砸中捷釀死傷 興富發建案復工

聯合報／ 記者劉柏均黃寅／台中報導
建築吊臂砸落中捷軌道的興富發「文心愛悅」建案，近期已獲准復工，釀成事故的吊臂仍擺在工地內。記者劉柏均／攝影
建築吊臂砸落中捷軌道的興富發「文心愛悅」建案，近期已獲准復工，釀成事故的吊臂仍擺在工地內。記者劉柏均／攝影

建築吊臂砸入中捷軌道的興富發「文心愛悅」建案，近日已正式復工，議員質疑未完成賠償就復工，市府恐失去籌碼。中市府表示，興富發事發後共9建案停工，經3個技師公會審查、缺失改善後，8建案已復工，還有1處商辦建案停工中。興富發聲明，依市府要求嚴格執行。

今年5月中捷綠線豐樂公園站旁的興富發建議，因塔吊拆除不慎，吊臂砸入軌道中，由車站出發的列車撞上，釀成死傷；全案仍有運安會、檢調調查中，市府求償2億元，與建商協調不成，全案已進入仲裁程序。

記者實地走訪該建案，建築物外的金色大鳥很醒目，外牆已掛起「獲准復工」告示，掉落吊臂被列車撞上的吊臂，仍擺放在工地內，工地人員在建案內穿梭。

時力議員吳佩芸說，勒令停工4個月，興富發造成的損害賠償還沒有結果，市府已發出核准復工的公文，也未對外說明，質疑中市府逃避監督。

民進黨議員王立任說，應加強監督，避免遺憾再發生；市府應把握談判籌碼，為捷運等損失爭取賠償。國民黨議員劉士州說，若建商已落實工安檢查，不能阻止復工，但要加強監督；復工是建商的權益，但市府要維護市民利益，全力爭取賠償。

都發局長李正偉說，該建案依規定由建商提送第3方台中市土木技師公會，審核復工申請過關，都發局提高標準，送交第4、第5方公正單位，分別為台灣省土木技師公會、台中市結構工程技師公會審核，確認各項缺失已改善完成，9月13日同意復工。

都發局強調，建商未來仍得完成損害賠償，並取得中捷無損害公共設施證明後，才能申請使用執照；針對捷運受損部分，全案已進入仲裁程序，建商7月提存2.61億元到捷運專戶，後續依仲裁結果維護市民權益。

都發局表示，目前興富發仍有1案停工中，惠國段商辦大樓尚未完成缺失改善，仍勒令停工中。

議員 捷運 中捷

延伸閱讀

結合經典卡通「比得兔」 中捷中秋推「小小站長」體驗

興富發董娘出租豪宅 神秘富豪月花37萬入住

台中建案僅剩1案未復工 興富發：依市府最嚴格要求嚴謹面對

砸中捷釀1死…興富發建案復工！ 中市：完成賠償才能申請使照

相關新聞

砸中捷釀死傷 興富發建案復工

建築吊臂砸入中捷軌道的興富發「文心愛悅」建案，近日已正式復工，議員質疑未完成賠償就復工，市府恐失去籌碼。中市府表示，興富...

合歡山暗空公園 LED燈釀光害

合歡山於2019年獲國際暗天協會認證，成為台灣首座、亞洲第3座國際暗空公園，但當地入夜後，紅光LED電子看板釀光害，影響...

彰化市中油中山站 取締汽車闖雙黃線 50天250件

彰化市中山路中油加油站前，常有駕駛人跨越雙黃線吃罰單，不少人申訴加油站前的網狀線緊貼，難以辨識才違規，交通部公路局彰化工...

年輕族群有困擾 中市第2波免費諮商開放預約

衛福部推動年輕族群心理健康支持方案，提供15至30歲年輕人1年3次免費心理諮商，首波8月推出後，台中市803個名額17天...

國慶焰火今晚台中市試放 鄰近大雅潭子民眾都驚喜看到

睽違9年，今年國慶焰火回歸台中，今晚在台中市中央公園試放焰火，鄰近的大雅區和潭子區民眾驚喜看到焰火，拍下煙火影片和照片上...

國慶焰火今晚搶先試放5分鐘 1500發焰火彈點亮台中中央公園

暌違9年，國慶焰火重返台中，今晚9時10分在中央公園搶先試放5分鐘，共施放3吋至6吋超過1500發焰火彈，現場擠滿人潮駐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦