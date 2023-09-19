砸中捷釀死傷 興富發建案復工

建築吊臂砸入中捷軌道的興富發「文心愛悅」建案，近日已正式復工，議員質疑未完成賠償就復工，市府恐失去籌碼。中市府表示，興富發事發後共9建案停工，經3個技師公會審查、缺失改善後，8建案已復工，還有1處商辦建案停工中。興富發聲明，依市府要求嚴格執行。

今年5月中捷綠線豐樂公園站旁的興富發建議，因塔吊拆除不慎，吊臂砸入軌道中，由車站出發的列車撞上，釀成死傷；全案仍有運安會、檢調調查中，市府求償2億元，與建商協調不成，全案已進入仲裁程序。

記者實地走訪該建案，建築物外的金色大鳥很醒目，外牆已掛起「獲准復工」告示，掉落吊臂被列車撞上的吊臂，仍擺放在工地內，工地人員在建案內穿梭。

時力議員吳佩芸說，勒令停工4個月，興富發造成的損害賠償還沒有結果，市府已發出核准復工的公文，也未對外說明，質疑中市府逃避監督。

民進黨議員王立任說，應加強監督，避免遺憾再發生；市府應把握談判籌碼，為捷運等損失爭取賠償。國民黨議員劉士州說，若建商已落實工安檢查，不能阻止復工，但要加強監督；復工是建商的權益，但市府要維護市民利益，全力爭取賠償。

都發局長李正偉說，該建案依規定由建商提送第3方台中市土木技師公會，審核復工申請過關，都發局提高標準，送交第4、第5方公正單位，分別為台灣省土木技師公會、台中市結構工程技師公會審核，確認各項缺失已改善完成，9月13日同意復工。

都發局強調，建商未來仍得完成損害賠償，並取得中捷無損害公共設施證明後，才能申請使用執照；針對捷運受損部分，全案已進入仲裁程序，建商7月提存2.61億元到捷運專戶，後續依仲裁結果維護市民權益。

都發局表示，目前興富發仍有1案停工中，惠國段商辦大樓尚未完成缺失改善，仍勒令停工中。