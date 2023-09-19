彰化市中油中山站 取締汽車闖雙黃線 50天250件

彰化市中山路中油加油站前，常有駕駛人跨越雙黃線吃罰單，不少人申訴加油站前的網狀線緊貼，難以辨識才違規，交通部公路局彰化工務段塗銷後，警方近期統計，駕駛照樣違規跨越雙黃線，8月迄今已取締250件，呼籲駕駛勿貪圖方便違規，將加強取締。

這座加油站位在相距不到50公尺的華山路、南郭路間，除與縣府相鄰，對面是縣農會大樓、行政執行署彰化分署及郵局，車流量極大，加油車輛很多；原本加油站出口的中山路，畫設網狀線，路中間畫設雙黃線，禁止車輛直接跨越。

很多駕駛人在加油後，直接穿越中山路到對向車道，常發生車禍事故，警方5月就取締88件、6月95件，有駕駛人申訴質疑網狀線貼著雙黃線，看不清楚才誤闖穿越，批「道路陷阱」搶錢。

警方與公路局彰化工務段會勘後，7月中旬塗去緊接雙黃線的網狀線。警方在塗銷後觀察現場，駕駛人照樣穿越，車禍依然發生，8月起加強執法，不定時派員警「守株待兔」，從8月迄今共取締250件。

縣警局指出，此路段違規穿越雙黃線十分嚴重，也常發生車禍事件，現場網狀線塗銷後，雙黃線非常明顯，再無疑義，為減少交通事故，警方將加強執法，呼籲民眾要遵守交通規則。