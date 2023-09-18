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入秋後日月潭再現魚虎球 釣客指首見縣府續移除

中央社／ 南投縣18日電

魚虎孵化的幼魚會集結成一團團「魚球」，主要集中5、6月出現，但有日月潭釣客入秋後還抓到1000多尾魚虎幼體，讓他直言是頭一次；縣府表示，去年也有同樣情形，會持續移除。

時序入秋，日月潭「魚虎球」再現，長期關心日月潭魚況、水情的「日月潭一等高」臉書（Facebook）粉絲專頁李姓釣客今天表示，日月潭近年出現魚虎球見怪不怪，但入秋後還能抓到1000多尾體長2、3公分的小魚虎是他頭一次遇到，但這種體型的魚虎酥炸最好吃。

李姓釣客接受中央社記者訪問表示，入秋後還出現這麼小隻的魚虎非常少見，依魚虎繁殖時序，最近抓到的魚虎體長應15、20公分左右，這種2、3公分體長的小魚虎應是5、6月出現，今年日月潭不缺水，他推測可能氣候導致有魚虎較晚繁殖，原因有待相關單位了解。

南投縣政府農業處林務保育科長張景富說，魚虎幼體主要集中5、6月孵化，前一陣子又有成魚繁殖，可能是同個體第2次生產，也可能是有成魚直到現在才第1次繁殖、孵化，他不確定成因，但去年也出現同樣現象，9、10月出現第2批魚球，但這陣子魚球數量明顯較少。

相較其他水庫，南投縣政府積極在日月潭水庫移除魚虎，張景富說，今年已移除約1萬2000尾幼魚，目前9月仍有魚虎幼體出現，縣府會持續移除；移除作業沒設定目標，希望每年移除數量越來越少，代表電撈防治有效果，使魚虎控制在一定數量，而非失控不斷暴增。

根據農業部資料，小盾鱧別名魚虎、紅線鱧，最大體型可逾1.3公尺，體重可達24公斤，是鱧科魚類中最凶殘種類，魚類、甲殼類、兩棲類、小型爬蟲類、鳥類及小型哺乳類等，都是捕食對象；南投縣政府統計2020年至今年8月已電撈移除逾6萬6000尾幼魚。

日月潭 南投 魚類

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