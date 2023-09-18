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台中州廳二度舉行再利用說明會 議員批定位不明確如「大雜燴」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國定古蹟「台中州廳」歷經3年修復，主體建築已完成，後續將進行內部裝修與活化再利用工程。圖／台中市文資處提供
國定古蹟「台中州廳」歷經3年修復，主體建築已完成，後續將進行內部裝修與活化再利用工程。圖／台中市文資處提供

國定古蹟「台中州廳」主建築修復工程已完工，後續進行內部裝修活化。中市府今日二度舉行再利用計畫說明會，除維持辦公廳舍、藝文展場及商業空間，並增加公共集會用途。綠營批市府當初拒絕文化部計畫，如今定位不明確，規劃宛如「大雜燴」，根本沒用心。文化局長陳佳君表示，市府將有策略規劃，不會變成「大雜燴」，4成空間作為辦公廳舍，由文化局進駐，6成規畫藝文展場及公共集會空間，讓公眾服務空間最大化。

台中州廳位於台中市西區，1913年落成，2019年升格國定古蹟，並啟動修復工程，前市長林佳龍任內與文化部簽署合作意向書，修復後將成為國美館台中州廳園區，現任市長盧秀燕上任後終止合作，維持公務辦公，並規畫文化展場。

歷經3年，台中州廳主體建築修復完成，內部裝修規畫中，預計明年初動工，2025年中旬完工。民進黨議員黃守達說，台中州廳兩次再利用說明會，遲遲未能提出未來定位，文化局辦公空間以外的公共空間要如何使用？市府有提出定位及方案的責任，把想法拋出來，才有凝聚共識的可能。

民進黨議員江肇國痛批，市府當初拒絕文化部的計畫，相信應有充分的計劃藍圖，但第一次再利用計畫說明會無具體規劃，二次說明會只增加「集會、表演」的用途，實際要怎麼使用仍未有明確說法，計畫粗糙，根本沒用心。

江肇國說，市府對台中州廳定位不明確，未有細部規劃，還一股腦的把集會空間、商業、文教活動、辦公空間全往台中州廳裡面放，根本就是「大雜燴」。

文化局長陳佳君表示，台中州廳興建迄今都是官署辦公使用，過去很少對外開放，修復完工後，將釋出最大的公共空間，讓民眾參與空間的活化。台中州廳未來由文化局進駐，文化局有固定經費與人力，還有古蹟維護專業，有助於州廳未來發展與活化。

陳佳君強調，以台中州廳專用區的概念規劃設計，除有文化局進駐，未來並規劃藝文展場與公共集會空間，鄰近的大屯郡役所則作為商業空間，市府將有策略的規劃，不會變成「大雜燴」。

文化局 國定古蹟

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