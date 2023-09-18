蔡培慧爭取2500萬 鹿谷鄉南清水溝溪改善將動工

鹿谷鄉南清水溝溪清秀橋河段多年缺乏規劃導致環境雜亂，民進黨立法委員蔡培慧爭取新台幣2500萬元進行環境改善，包含周邊綠美化、人行步道、河道整理，工程完成設計將動工。

根據經濟部水利署資料，南清水溝溪源於鹿谷鄉鳳凰山，是濁水溪支流之一，全長17.5公里，流域面積68平方公里，流經鹿谷鄉重要景點且沿岸生態多元；蔡培慧爭取2500萬元經費將進行環境改善，今天在鹿谷鄉秀峰村辦理南清水溝溪清秀橋下游堤段環境改善說明會。

蔡培慧向鄉親說明表示，南清水溝溪擁有獨特生態與湧泉系統，是居民日常休憩好地方，但因多年缺乏規劃導致雜草叢生、環境髒亂，她爭取2500萬元盼打造更優良環境，這次工程規劃改善下游河堤，設計緩坡步道、環境綠美化等，全案已完成設計規劃將動工。

水利署第四河川局表示，南清水溝溪清秀橋北岸高灘地前期工程改善顯著，這次藉由改善南岸周邊設施與北岸互相呼應，展現不同以往的堤防工程、活化基地，並與生態團隊及在地民間組織溝通討論，確保落實相關保育配套措施，推動以自然為本的解決方案。

鹿谷鄉長邱如平出席表示，結合在地資源是觀光發展長遠方向，未來會持續努力爭取經費，讓更多人看見鹿谷之美；出席居民表示，很高興看到堤防環境改善經費有著落，透過設計規劃圖，希望南河堤環境能像北河堤一樣美麗，讓居民有運動、休憩好去處。