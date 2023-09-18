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南投聲音照相告發數增2.3倍 3大熱點占總數44.3%

中央社／ 南投縣18日電

防制噪音車影響民眾生活，南投縣環保局今年1月至8月執行聲音照相科技執法161場次，告發高噪音車100輛次，相較去年同期告發數增2.3倍，前3大熱點路段位於草屯、名間、埔里

南投縣政府今天召開縣務會議，會中由環保局簡報機動車輛噪音防制專案，說明今年管制成效及稽查作為，根據簡報內容，「環警監聯合稽查」專案今年共執行42場次、攔檢共1761輛次，針對其中140輛次進行噪音檢測，告發不合格55輛，檢測不合格率39.3%。

環保局也指出，執行161場次聲音照相科技執法，告發100輛次高噪音車，相較去年同期告發數增加2.3倍，聲音照相稽查點涵蓋全縣13鄉鎮市高噪音車輛出沒主要路段，其中草屯鎮中正路、名間鄉南田路、埔里鎮中山路是前3大高噪音熱點，告發數占總數44.3%。

對於未來噪音管制精進做法，環保局表示，將每月彈性調整熱區加強執法，每月10日前由環、警、監共同討論下月聯合執法地點；研議夜間噪音違規加重罰責，針對夜間至清晨違反噪音管制法車輛「從重處分」，直接開罰新台幣3600元；改裝車輛可能拆除空氣污染防制設備，針對噪音車輛將同步檢驗車輛排氣。

環保局明天將舉辦「中彰投共同打擊噪音車」記者會，環保局表示，中、彰、投縣市執行聲音照相近千場次，噪音車輛告發成案率居全台之冠，平均每場次有0.81輛次告發案件；另外，透過聲音照相通知疑高噪音車輛至指定地點接受檢測1524件，高出其他區域近3倍。

環保局指出，為加強取締不當改裝車製造噪音與飆車行為，不定期連同警察、監理站等單位共同執行攔檢，車輛經噪音檢測若不符噪音管制標準立即告發，且若改裝車輛也不符空氣污染物排放標準，依檢驗結果再罰另1筆，盼嚇阻改裝車產生噪音、空氣污染。

噪音 埔里 科技執法

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