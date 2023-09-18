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無關標線！彰化市中油中山站前取締闖雙黃線50天250件

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
中油彰化市中山站前的中山路，經彰化工務段塗去內側車道網路線，凸顯雙黃線，駕駛人仍違規穿越，警方加強執法下，一個半月來，共取締250件。記者劉明岩／攝影
中油彰化市中山站前的中山路，經彰化工務段塗去內側車道網路線，凸顯雙黃線，駕駛人仍違規穿越，警方加強執法下，一個半月來，共取締250件。記者劉明岩／攝影

彰化市中山路中油加油站前，很多駕駛人因穿越雙黃線吃上紅單，單是6月就達95件，違規人申訴指稱是因加油站前畫設的網狀線緊貼雙黃線無法辨識才違規，但經彰化工務段塗去內側車道網狀線，駕駛人照樣穿越，警方強力執法下，從8月1日至今已取締250件，顯見無關標線，仍是駕駛人圖方便才違規。

中油彰化中山站位在相距不到50公尺的華山路與南郭路之間，除了與縣府相鄰外，對面就是縣農會大樓、行政執行署彰化分署及郵局，車流量極大，前往中油的車輛十分可觀。在站前出口的中山路，原劃設網狀線，供加油站油車進出，且為防止加油後的車輛，直接穿越到對向，中間並劃設雙黃實線，禁止車輛穿越。

不過，很多駕駛人在加油後，仍直接穿越中山路到對向車道，因此常發生車禍事故，警方因此加強取締，今年5月就取締88件，6月也有95件，有駕駛人申訴指稱是網狀線貼著雙黃線，看不清楚雙黃線才誤闖穿越。依道路交通管理處罰條例，跨越雙黃線可處600元到1800元，汽車幾乎可以再加一次油，駕駛人因此批評是設「道路陷阱」搶錢。

警方隨即與公路總局彰化工務段會勘後，在7月中旬，塗去緊接雙黃線的網狀線，駕駛人再違規即無理由。警方在7月間觀察期，發現駕駛人照樣穿越，車禍依然常發生，從八月一日起，加強執法，不定時派員警「守株待兔」，累計從8月1日到今天為止，共取締250件，平均每天超過5件。

縣警局指出，由於此一路段違規穿越雙黃線十分嚴重，也常發生車禍事件，在彰化工務段將網狀線與雙黃線區隔後，再無疑義，基於減少交通事故，才會加強執法，並呼籲民眾要遵守交通規則。

縣議員楊子賢表示，既然標線劃設沒有疑慮，駕駛人仍持續違規，他支持警方嚴格執法，以確保交通秩序及減少車禍事故，也希望藉由警力加強執法，能讓駕駛人警惕，養成遵守交通規則的習慣。

中油彰化市中山站前的中山路，經彰化工務段塗去內側車道網路線，凸顯雙黃線，駕駛人仍違規穿越，警方加強執法下，一個半月來，共取締250件。記者劉明岩／攝影
中油彰化市中山站前的中山路，經彰化工務段塗去內側車道網路線，凸顯雙黃線，駕駛人仍違規穿越，警方加強執法下，一個半月來，共取締250件。記者劉明岩／攝影
中油彰化市中山站前的中山路，經彰化工務段塗去內側車道網路線，凸顯雙黃線，駕駛人仍違規穿越，警方加強執法下，一個半月來，共取締250件。記者劉明岩／攝影
中油彰化市中山站前的中山路，經彰化工務段塗去內側車道網路線，凸顯雙黃線，駕駛人仍違規穿越，警方加強執法下，一個半月來，共取締250件。記者劉明岩／攝影

彰化 車禍 加油站

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