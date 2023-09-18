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台中國慶焰火今晚試放5分鐘 1500發焰火彈點亮夜空

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
今晚焰火試放國防部設有佈彈區，中午即開始禁止通行，另落焰區則自晚間8時起至焰火施放結束止，約有1個半小時的管制，管制期間人車均禁止進入。圖／台中市政府提供
今晚焰火試放國防部設有佈彈區，中午即開始禁止通行，另落焰區則自晚間8時起至焰火施放結束止，約有1個半小時的管制，管制期間人車均禁止進入。圖／台中市政府提供

112年國慶焰火睽違9年回歸台中，將於今晚9時10分試放5分鐘，讓民眾搶先目睹，將有3吋至6吋不等逾1500發焰火彈，結合單排盆花、單發焰火及各式組合等不同效果焰火花樣，在地貌寬闊的中央公園上空精彩綻放。

民政局長吳世瑋表示，市府派員至17處建議觀賞點位勘察，包括西屯區的中央公園停機坪、味覺體驗區及觸覺體驗區、水湳水資源回收中心園區(含喜鵲橋)、創研22及創研26停車場、大石公園、文修公園、西大墩公園、都會公園觀景平台、市府廣場、逢甲大學田徑場、逢甲夜市；北屯區則有中國醫藥大學-聯外道路、新平公園、老樹公園、敦化公園、四張犁公園；另南屯區、大肚區的望高寮夜景公園；還有大雅區九天民俗技藝團廣場，今晚將確認觀賞視野合適度，市府整理後將統一公告，讓民眾雙十節當天不必擠進會場，就可以觀賞璀璨焰火。

吳世瑋提醒，今晚焰火試放國防部設有佈彈區，中午即開始禁止通行，另落焰區，則自晚間8時起至焰火施放結束止，約會有1個半小時的管制，管制期間人車均禁止進入，請用路人遵循現場交管人員指揮，配合改道。

吳世瑋指出，「112國慶焰火在台中」規劃為期2天的系列活動，10月9日暖身活動於晚間6時30分登場，邀請知名藝人、地方藝文團隊及爵士音樂表演，還有無人機展演；10日除各式精彩表演外，並向國慶籌備委員會爭取焰火施放時間加碼至36分鐘，更首創以爵士樂搭配國慶焰火施放，結合無人機展演，讓國人感受台中爵士之都的熱情及在地特色。

國慶焰火

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