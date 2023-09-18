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學童肥胖比例高…彰化連10年辦「1元慢跑」 師生累積跑地球106圈

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣連續10年在校園內舉辦「1元慢跑在校園」，歷年累積已跑了425萬4114公里。記者林敬家／攝影
彰化縣連續10年在校園內舉辦「1元慢跑在校園」，歷年累積已跑了425萬4114公里。記者林敬家／攝影

彰化縣為降低學童肥胖比例，連續10年在校園內舉辦「1元慢跑在校園」，只要在操場跑一圈，民間社團就贊助一塊錢，讓學校作為基金，今年有89所學校參加，民間贊助金額也達101萬3千元，學童透過校園慢跑可以獲得公益團體贊助學校的學習基金。

彰化縣衛生局今天在和群國中辦理「1元慢跑在校園」活動推廣，彰化縣長王惠美表示，據資料統計，12歲以下兒童肥胖及過重比例高達31.3%，三個小孩就有一個過胖，小時候胖不是胖，是錯誤的觀念，小時候胖長大還是胖的機率高達50%，肥胖對於身心靈都有影響，鼓勵孩童多來運動流汗。

2014年彰化縣學童肥胖率排名全國第六名，當時分析引發學童肥胖與學童飲食習慣，彰化縣因此開始推廣校園慢跑，從2014年起已累積募得704萬5千多元的學習基金，贊助單位也由2018年40家增加至今年的61家，參加師生數多達3萬2千多人，歷年累積已跑了425萬4114公里，等同繞地球106圈。

和群國中校長吳錫銘表示，現在孩子使用3C產品的頻率高，學校也推動數位學習，再加上學生在家裡、學校都在有冷氣的室內，所以學校3年前申請「1元慢跑，校園動起來」計畫，讓孩子能夠參加慢跑活動，希望孩子們在升學壓力繁重之餘，增加戶外活動的機會。

贊助單位代表牙醫師公會前理事長楊奕先表示，目前學童面臨的3大問題，分別是視力、齲齒、肥胖，學童透過校園慢跑就可以獲得公益團體贊助學校的學習基金，這是教育、公益、運動3合一的活動。

彰化縣衛生局今天在和群國中辦理「1元慢跑在校園」活動推廣。記者林敬家／攝影
彰化縣衛生局今天在和群國中辦理「1元慢跑在校園」活動推廣。記者林敬家／攝影
彰化縣為降低學童肥胖比例，連續10年在校園內舉辦「1元慢跑在校園」，歷年累積已跑了425萬4114公里。記者林敬家／攝影
彰化縣為降低學童肥胖比例，連續10年在校園內舉辦「1元慢跑在校園」，歷年累積已跑了425萬4114公里。記者林敬家／攝影

肥胖 路跑

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