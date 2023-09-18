台中建案僅剩1案未復工 興富發：依市府最嚴格要求嚴謹面對

興富發台中建案「文心愛悅」因「中捷事件」釀1死10傷，台中市政府都發局勒令其在台中9起建案停工，經通過第4、第5方公正單位確認各項缺失均改善完成後，市府13日已同意復工8案，至今仍有1案尚未復工。

但此一復工引起市議員吳佩芸批評，勒令停工才4個月，在興富發造成的損害賠償問題還沒有結果前，趁著議會臨時會進入尾聲，都發局馬上發出核准復工的公文，完全沒有對外說明，根本是在逃避監督。

不過興富發今也聲明，對於此次所有復工的申請，均依照台中市府以最嚴格的要求規定處理，公司均依法依規定執行，秉持最嚴謹的態度面對。

都發局指出，興富發中捷案發生後，該公司全國各縣市相關建案均陸續停工接受審核，目前已陸續復工；其中興富發惠國段建案目前仍勒令停工，都發局將加強審核，未來亦透過工地聯合稽查和總體檢方式，避免類似意外再度發生。

都發局說，該建案除依法由建商提送第3方公正單位（台中市土木技師公會）審核復工申請，都發局更提高標準，主動將該申請送交第4及第5方公正單位（臺灣省土木技師公會、臺中市結構工程技師公會）審核，確認各項缺失改善完成後，9月13日同意復工。

但「復工不代表准許使用執照」局長李正偉說，有關損壞捷運部分，營造公司已於7月21日提存2.61億元入捷運專戶，進入仲裁程序，若損鄰和捷運損害部分仍未依規解決，市府仍有駁准使用執照的把關權；依照施工管理辦法第34條等規定，須完成損害賠償，以及中捷無損害公共設施證明，才能申領使用執照。