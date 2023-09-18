23日來彰化看草蜢、謝金燕大咖表演 交通資訊看過來

建縣300彰化博覽會9月23到10月1日在彰化縣立體育館、體育場登場，呈現彰化豐富的人文底蘊與多元產業發展，尤其23日到25日連續3天，更邀請25組以上最強卡司，有草蜢、李聖傑、謝金燕、比莉及周湯豪母子、玖壹壹等藝人表演，預期人潮及車潮會擠爆，彰化縣政府特別公布交通動線、免費接駁車及停車等資訊。

縣府指出，民眾前往會場如使用大眾運輸系統，可搭乘高鐵至新烏日站，轉乘至台鐵彰化火車站，或搭台鐵直達彰化火車站後，再搭乘彰化博覽會接駁車路線1前往體育場；如自行開車，可至接駁車站周邊停車場，搭乘接駁車前往體育場，或至寶山路路邊停車場，搭乘接駁車前往體育場；騎機車則可直接前往體育場。

縣府共提供3條免費交通接駁車路線，路線1是彰化火車站到體育場巡迴線，白天約20分鐘一班，晚上約5-10分鐘一班。接駁日期及時段是9月23到28日、10月1日從上午10時至晚間11時， 9月29與30日從上午10時至下午6時。

接駁路線2是寶山路到體育場巡迴線（針對停放於體育場旁寶山路路邊停車使用），約10分鐘一班，接駁日期是 9月23日到28日、10月1日上午10時至晚間11時， 9月29日、30日上午10時至下午6時。接駁路線3是南興國小到體育場巡迴線，約20分鐘一班，日期是9月23、24日的上午10時到晚間11時。

縣府規劃的「彰化300博覽會」系列活動，「300主題館」不可不看，可以看到彰化過去、現在及未來的願景，共打造獨特四大展區，包括歷史沿革紀錄；搭配AR裝置呈現彰化宜居日常及科技發展；運用3D技術預見彰化永續發展與未來生活；著重產業體驗區及彰化人立足世界的影響力，感受彰化產業的多元性。

此外，彰化縣立體育場在9月23日至9月25日連續3天不斷電演唱會，邀請「經典不敗」草蜢、「情歌王子」李聖傑、「動感天后」謝金燕、饒舌團體九壹壹及新生代團體宇宙人、宋念宇(小宇)、品冠、魏如萱、九澤CP等；也邀請朱宗慶打擊樂團、紙風車劇團、優人神鼓以及國寶級明華園戲劇總團，帶來系列傳統民俗技藝表演，還規劃親子體驗活動區、美食商品市集、彰化小吃好食光等適合全家大小同樂。