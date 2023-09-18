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定期票賣逾6萬張 中捷運量刷新紀錄

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
中部通勤月票推出後，2個月已賣超過6萬張，大眾運輸運量皆大幅提升。圖／台中市交通局提供
中部通勤月票推出後，2個月已賣超過6萬張，大眾運輸運量皆大幅提升。圖／台中市交通局提供

中部通勤月票自7月1日上路後，2個月熱賣超過6萬張定期票。台中市交通局長葉昭甫表示，此一全國最便宜的優惠方案激勵銷量，尤其9月開學，8月28日至31日4天即增加約8800張，帶動市區公車台中捷運及公共自行車運量大幅成長，公車運量與去年同期增加15%，台中捷運也刷新紀錄，日均運量逾3.5萬人次。

交通局長葉昭甫表示，市區公車在2021年5月疫情爆發後大幅銳減，與疫情前相比，最嚴重時平日運量僅剩約15%。

葉昭甫說，中部通勤月票推出兩個月，經分析民眾持定期票搭乘公共運具次數，市區公車使用比例居冠，約占36%、台鐵約30%、捷運約25%及公共自行車約占9%，並帶動大眾運輸運量大幅成長。

其中，公車運量與去年同期增加15%；台中捷運運量更是連兩個月刷新紀錄，7月份日均運量3.5萬人次，8月份日均運量3.7萬人次；公共自行車騎乘人次較去年同期增14%。

台中捷運 公車 自行車 台鐵

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