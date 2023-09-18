又傳欠薪停駛 台中四方客運挨罰

台中市四方客運公司今年4月無預警停止多條路線營運班次，前天又因積欠員工薪資，無預警停止多條營運班次，中市府表示未提前接獲通報，將開罰9千元至9萬元，雖然所有路線昨天已恢復正常營運，為預防突發狀況，相關緊急代駛機制也備妥，維護市民乘車權益。

四方客運在台中市有13條公車路線路權，今年4月才傳積欠員工薪資，導致駕駛「集體請假」，4成公車班次異常；前天又爆發財務問題、積欠員工薪資，無預警停止多條營運班次，中市府表示未提前接獲通報，將依公路法規定，開罰9千元至9萬元。

交通局表示，經統計，四方客運68路（含延駛）、88路及245路（含繞駛）前天約有7成公車班次異常，針對脫漏班情況，將依契約規定自動稽查，每漏班1班罰5千元，班班開罰；雖已成功協調該公司恢復正常營運，但如有任何突發狀況，相關緊急代駛機制也已備妥，全力維護市民乘車權益。

交通局指出，四方公司每月分月初及月中2次發放薪資，因公司內部問題，9月中的薪資未按時核撥給駕駛員，導致駕駛不滿；雖然已透過提前預撥補貼款給業者，協助增加現金流，但前天又發生拖欠司機薪資及停駛減班情形。

四方客運所屬唐榮車輛科技股份有限公司，唐榮客運車輛管理部經理沈其鴻表示，此次班次異常，主因為缺員，影響公司內部調度排班，目前班表已恢復九成；針對公司財務，沈也坦言，確實有發生狀況，目前確定22日前會發放薪資。沈表示，公司會再調整資金運用，另針對部分較難營運路線，也會持續與交通局溝通，研議相關調整方案。