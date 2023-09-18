投131線牛洞段 今起封路清落石

南投埔里投131線牛洞段曾發生落石砸車致死事故，縣府架設雙層落石攔截網改善通行安全，但近期因風災落石加劇，約4噸重石塊壓損部分防護網及鋼梁，引發安全疑慮，今天起至22日每天上午8時至晚上6時封閉，清除落石。

縣府指出，投131線牛洞段是聯繫埔里、魚池共和及東光村的重要道路，在4.6公里處上邊坡不穩，落石頻傳，2017年更發生落石砸車釀1死悲劇，地方盼建明隧道改善，卻礙於路寬不足，改為施設雙層落石攔截網。

2019年完工後，多次發揮功效，成功將邊坡落石一網打盡，縣府也定期清除石塊，但近期受到卡努、海葵颱風接連侵襲，落石狀況加劇，引發安全疑慮。

工務處表示，經會勘，雙層落石攔截網內已累積約4噸重的石塊，且因部分防護網破損，而有零星土石掉落路面，必須立刻清除，受損的攔截網、鋼梁則須提報災修進行更新汰換，並視受災情況進行上邊坡噴漿作業，及擴大防護範圍。

投131線4.6K牛洞路段落石清除工程，將從今天至22日施工，施工期間每天上午8時至晚上6時道路封閉，禁止通行。

不過，地方民眾透過民代反映，要徹底防止投131線牛洞路段落石再次發生，縮減道路路寬也無妨，盼縣府重新評估興建明隧道；工務處表示，縣府會與顧問公司討論評估可行性，也會再報請中央研議，爭取經費。