國慶焰火今試放 中央公園交管

國慶焰火今年將在台中市中央公園施放，今晚9時許將試放5分鐘，市長盧秀燕表示，國慶當天至少施放半小時，是全國放最久的焰火。綠營民代則指出，台中摩拳擦掌辦國慶焰火，但台灣大道的LED湖心亭意象燈飾有近5成故障，美好台中印象「很落漆」，市府表示，將巡視燈飾故障情形，並評估修復及改善。

國慶焰火暌違9年在台中綻放，市長盧秀燕說，國慶焰火今晚9時10分將進行5分鐘試放，預計試放1500發焰火彈，是為了解佈彈、落焰情形，掌握安全性及是否有更多觀賞點。

市府表示，國慶焰火試放時間，中央公園周邊將實施部分道路交通管制，其中「作業（佈彈）管制區」從9月18日中午12點起至焰火施放結束止，管制路段包含中科路（經貿五路至敦化路二段）、啟航東路（啟航二路至啟航一路）及啟航路（啟航二路至敦化路二段）等。

「施放（落焰）管制區」在焰火施放前後進行管制，從晚間8時起至焰火施放結束止，管制路段包含中科路（經貿五路至大鵬路）、凱旋路（僑大八街至凱旋八街）及敦化路（凱旋路至經貿路一段）等，管制期間人車均禁止進入。

不過，民進黨市議員張芬郁抨擊，台中將迎國慶焰火，但台灣大道、忠明南路口兩處槽化島各設一座縮小版湖心亭玻璃投射早無作用，自五權路起，每個路口設置的LED湖心亭意象燈飾，沿線近5成故障，民眾已注意近一年未改善，這樣的智慧城市很「落漆」。

國民黨市議員黃健豪認為，道路上過多的燈飾已不符現代需求，應追求安全清晰明亮的燈光及指示即可，既然損壞率這麼高，應全面檢討這類燈飾的必要性，兼顧市容及民眾用路安全。

建設局說明，該積層玻璃裝置設置至今歷經16年，相關設備老舊故障，目前採靜態展示，動態燈光美化將再研議修復及改善，清潔維護廠商均定期維護環境。交通局也表示，將巡視燈飾故障情形，並評估修復及改善。