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彰化首次潮間帶劇場演出 「芳苑，我們的故鄉」讓人動容

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣首次潮間帶劇場演出「芳苑，我們的故鄉」昨天在芳苑潮間帶灘地登場。圖／彰化縣環境保護聯盟提供
彰化縣首次潮間帶劇場演出「芳苑，我們的故鄉」昨天在芳苑潮間帶灘地登場。圖／彰化縣環境保護聯盟提供

彰化縣首次潮間帶劇場演出「芳苑，我們的故鄉」昨天在芳苑潮間帶灘地登場，彰化縣芳苑仁愛社區發展協會與人劇團合作，由在地素人演出芳苑在地的故事，導演蔡旻霓說，希望能透過藝術，守護生態與在地文化，也期待明年能舉辦第一屆泥灘地藝術節

「芳苑，我們的故鄉」潮間帶劇場昨天下午登場，芳苑鄉長林保玲、經濟部水利署第四河川局局長李友平、公視紀錄片導演柯金源等人也與會觀賞。

林保玲看完演出後也語帶哽咽說，她身為芳苑媳婦，看到演出非常驕傲與感動，這片濕地是我們最大的寶貝，在大家的共同守護下，一定能成為國際級的濕地。

而演員梁佑南也應知名畫家陳炳臣邀請全程觀賞，她也稱讚所有素人演員的表現非常專業，訴說芳苑的故事讓人滿滿的感動，相信芳苑一定能成為國際級美的鄉鎮。

人劇團導演蔡旻霓近半年來帶領社區劇場排練，她說，和芳苑社區的緣分是來自與柯金源導演來田野調查，拍攝「海之岸」紀錄片時，就愛上芳苑這片土地，也感受到仁愛社區當地居民對於保護這片自然生態的熱忱，而興起希望能為這片土地做點什麼的想法。

蔡旻霓說，芳苑具備獨特的灘地天然條件，海牛文化更是無形文化資產，也希望透過藝術行動，實現「小鎮即劇場」的概念，而有泥灘地藝術節的想法，因此與仁愛社區發展協會成立芳苑第一個社區劇場，也期望在2024年能舉辦第一屆泥灘地藝術節，未能讓更多人走進芳苑泥灘地，探索「如何將生態體驗與⽣態劇場融合」。

此次擔任男主角的協會理事長陳煥明說，過去從來沒有參與藝術節的活動，對社區來說都是全新的經驗，是在整個社區、與芳苑鄉公所、芳苑各協會一起努力才能完成，希望這只是一個開始，成功擾動社區，更期盼透過這次的展演讓社區能量繼續累積。

此次活動中，芳苑國小、草湖國小的學生也擔任小小導覽員的角色，在海牛車上為參加的觀眾進行導覽，大家坐在由竹架搭的觀眾席上，迎著海風觀劇，體驗不同的芳苑風情。

彰化縣首次潮間帶劇場演出「芳苑，我們的故鄉」昨天在芳苑潮間帶灘地登場。圖／彰化縣環境保護聯盟提供
彰化縣首次潮間帶劇場演出「芳苑，我們的故鄉」昨天在芳苑潮間帶灘地登場。圖／彰化縣環境保護聯盟提供
彰化縣首次潮間帶劇場演出「芳苑，我們的故鄉」昨天在芳苑潮間帶灘地登場。圖／彰化縣環境保護聯盟提供
彰化縣首次潮間帶劇場演出「芳苑，我們的故鄉」昨天在芳苑潮間帶灘地登場。圖／彰化縣環境保護聯盟提供

劇場 藝術節 潮間帶 紀錄片 自然生態

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