影／可怕！4噸重落石掛山壁 南投明天起封路清除

南投埔里投131線牛洞段曾發生落石砸車致死事故，縣府架設雙層落石攔截網，改善通行安全；但近期因風災落石加劇，約4噸重石塊壓損部分防護網及鋼梁，引發安全疑慮，明天（18日）起至22日，每天上午8時至晚上6時封閉施工。

縣府指出，投131線牛洞段是聯繫埔里、魚池共和及東光村的重要道路，唯該路段4.6K處上邊坡不穩，落石頻傳，2017年更發生落石砸車釀1死悲劇，地方盼建置明隧道改善，但礙於路寬不足，改為施設雙層落石攔截網，以提升通行安全。

投131線牛洞段雙層落石攔截網2019年完工後，多次發揮功效，成功將邊坡落石一網打盡，縣府也定期清除石塊，但近期受到卡努、海葵颱風接連侵襲，該路段落石狀況加劇，部分防護網及鋼梁遭大量落石重壓破損歪斜，引發安全疑慮。

工務處表示，經會勘，雙層落石攔截網內已累積約4噸重的石塊，且因部分防護網破損，而有零星土石掉落路面，必須立刻清除石塊，而受損的攔截網、鋼梁則須提報災修進行更新汰換，並視受災情況進行上邊坡噴漿作業，及擴大防護範圍。

而投131線4.6K牛洞路段落石清除工程將於明天（18日）至22日，工期預計4天，施工期間採取交通管制，每天上午8時至晚上6時道路封閉，禁止通行，用路人務必配合改道；落石攔截網更新則待災修復建工程核定再行公告施工時間。