彰化肉羊飼養量全國最多 羊肉節登場千人免費吃

彰化縣肉羊飼養數量約1萬5500頭、全國占比18.8%，為各縣市最多，縣府今天辦理彰化羊肉節，吸引上千民眾排隊免費吃羊肉湯、羊肉米糕；24日在鹿港體育場還有彰化豚肉節。

推廣彰化優質畜禽產品，彰化縣政府辦理畜產嘉年華系列活動，今天在溪州公園舉辦「彰化羊肉節」，現場準備1500份羊肉湯與羊肉米糕、逾千份牛奶及饅頭供民眾品嚐，吸引民眾排隊，縣長王惠美說，24日在在鹿港體育場還有「彰化豚肉節」，系列活動最終場「彰化乳牛節」則是10月14日、15日在彰化縣立體育場。

王惠美致詞表示，彰化是畜產大縣，彰化的雞、鴨飼養數占全國1/4，毛豬飼養量全國第3，國產雞蛋每2顆就有1顆來自彰化，生乳及羊肉產量也是全國居冠，時序漸入秋冬，正是吃羊肉進補好時機，羊肉富含高蛋白、低脂肪、低膽固醇及豐富膠原蛋白。

王惠美說，彰化建縣300年4大活動設計專屬打卡牆，民眾拍照上傳活動主題粉絲團，就有機會抽50吋電視等大獎，參加場次越多，中獎機會越多；另外，彰化博覽會系列活動9月23日至10月1日在縣立體育場熱鬧登場，天天有精彩活動，邀全國民眾來感受彰化人文底蘊。

縣府農業處發布新聞稿表示，彰化縣肉羊飼養數量全國最多，約1萬5500頭、全國占比18.8%，年產值約新台幣2.3億元居全國第1，彰化縣肉品市場也是全國最大羊隻拍賣市場，且擁有羊隻屠宰專線，以嚴格程序把關肉品衛生安全，讓民眾安心購買優質國產羊肉。