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影／郭台銘明起拚連署 南投兩大連署據點今開張

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
郭台銘南投縣連署總部今天成立，不少民眾前往支持，並詢問連署相關事宜。記者賴香珊／攝影
郭台銘南投縣連署總部今天成立，不少民眾前往支持，並詢問連署相關事宜。記者賴香珊／攝影

鴻海集團創辦人郭台銘今與選舉搭檔賴佩霞到中選會登記成為2024年正副總統選舉被連署人，同步於南投草屯舉辦連署總部成立大會，不少民眾前往支持，詢問連署相關事宜，該總部表示，連署表格明天上午才能送達，午後才能開放連署。

根據「總統副總統選舉罷免法」，郭賴配成為正副總統選舉被連署人後，連署人數應達最近一次總統副總統選舉選舉人總數1.5%，也就是必須在11月2日前彙集到28萬9667份連署書，經審核通過，才能進行總統、副總統參選人登記。

為了全力拚連署，郭台銘連署總部也於全台各地開張，南投縣今也配合「郭賴配」領表，在草屯鎮博愛路舉辦連署總部成立大會，現場同步直播郭台銘前往中選會登記及受訪現況，不少民眾到場支持，甚至急著要簽名連署，反應相當熱烈。

但郭台銘南投縣連署總部主任李宜靜說，今天成立總部是為了宣示明天（18日）正式啟動連署，而因連署表格明天上午才會送達，因此連署作業預計明天中午後才會進行，呼籲挺郭支持者明天中午後再前往各連署據點填寫資料，較不會撲空。

李宜靜也提到，郭台銘連署總部在南投市、草屯設有主要據點，分別在南投市中興路836號、草屯鎮博愛路393號，全天候都有人員駐守，同時積極研擬在各鄉鎮市場、鬧區等設置小據點，方便民眾就近連署，時間從明天起至11月2日。

郭台銘南投縣連署總部表示，郭台銘是「南投女婿」，賴佩霞則是「南投婆婆」，盼縣民全力支持，也提醒民眾到各據點連署時要帶身分證正本，由本人親自填寫連署書，相關個資會落款僅供連署專用，且有保險，以確保個資合法使用不外流。

郭台銘南投縣連署總部今天成立，不少民眾前往支持，並詢問連署相關事宜。記者賴香珊／攝影
郭台銘南投縣連署總部今天成立，不少民眾前往支持，並詢問連署相關事宜。記者賴香珊／攝影
郭台銘南投縣連署總部今天成立，不少民眾前往支持，並詢問連署相關事宜。記者賴香珊／攝影
郭台銘南投縣連署總部今天成立，不少民眾前往支持，並詢問連署相關事宜。記者賴香珊／攝影

南投 郭台銘

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