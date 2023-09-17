進口雞蛋對蛋農傷害大 王惠美：吃在地，才不會買到臭蛋

農業部將銷毀過期進口蛋引發爭議，彰化縣政府今天舉辦畜產嘉年華「彰化羊肉節」活動，彰化縣長王惠美意有所指說，彰化是畜產大縣，全國二顆雞蛋有一顆來自彰化，這波從國外進口雞蛋，對蛋農傷害很大，要吃在地、享當季，買在地農產品，絕對不會買到臭蛋。

彰化縣政府為行銷彰化優良畜產，繼上周的彰化禽品節，今天在溪州公園舉辦羊肉節，今天上午溪州有3千人的路跑，還有500人沿著糖鐵國家綠道從溪湖騎自行車來到溪州，體驗一日雙爐，可品嘗溪湖、溪州兩地不同口味的羊肉料理。

王惠美說，秋季是國人喜歡進補的季節，羊肉是溫補的好食材，今天除了有免費品嚐的羊肉湯、還有羊肉米糕、羊奶餅干、台糖冰棒等，大家早上騎單車遊「糖鐵國家綠道」，運動後可以品嚐美食，補充能量。

王惠美話鋒一轉說，能吃在地、享當季是最好的，「不用說空運來台灣的東西還不知食安到底安不安全」，彰化的雞鴨飼養數占全國4分之1，國產雞蛋每2顆就有1顆來自彰化，這波從國外進口雞蛋，對蛋雞和蛋農的傷害是很大的。

畜產嘉年華希望把在地最好的畜產品介紹給大家，王惠美說，彰化的生乳以及羊肉產量也都是全國第一，養豬量是全國第三，因此9月24日還將在鹿港體育場舉辦「彰化豚肉節」， 10月14、15日在彰化縣立體育場紅磚區舉辦「彰化乳牛節」。

彰化縣農業處表示，彰化縣是肉羊飼養數量最多的縣市，肉羊飼養頭數約1萬5500頭，全國占比18.8%，年產值約2.3億元，位居全國第一，彰化縣肉品市場也是全國最大羊隻拍賣市場，提供最優質彰化國產羊肉。

王惠美說，彰化建縣300年，特別加碼為4大活動設計專屬打卡牆，民眾可打卡上傳至活動主題粉絲團，參加場次越多抽到50吋液晶電視等大獎的機會就越多，還有建縣300彰化博覽會系列活動也將於9月23日至10月1日在彰化縣立體育館、體育場熱鬧登場，天天都有精彩活動，邀請大家一起來為彰化慶生。