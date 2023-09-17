大雅金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚 54對牽手超過半世紀

台中市大雅區今天舉辦金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動，54對牽手超過半世紀夫妻接受表揚，許多老夫妻行動不便，進場時彼此牽緊對方的手，深情付諸行動。

大雅區金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動，今天在大雅區公所禮堂舉辦，由台中市觀光旅遊局長陳美秀代表市長盧秀燕，和大雅區長林麗蓉共同祝福授獎。

受獎老夫妻們在兒孫陪伴下出席，進場時彼此牽著對方的手，另一半行動不便，另一人耐心細心扶持，夫妻感情深厚，旁人一看就明白。

局長陳美秀表示，媽媽市長盧秀燕及市府團隊為了幫助家庭一起照顧逐漸年邁的長輩，持續推動各項社會福利政策，為了讓台中市成為適合樂齡長輩的宜居城市。