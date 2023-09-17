快訊

iPhone 15將交貨 鴻海董座劉揚偉親赴大陸鄭州督軍

45年老屋怎處理？他苦惱公寓無人管理 網大推「兩方法」

循林瑞雄模式 郭辦：賴佩霞2天前已遞件放棄美國國籍

大雅金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚 54對牽手超過半世紀

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大雅區今天舉辦金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動。圖／大雅區公所提供
台中市大雅區今天舉辦金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動。圖／大雅區公所提供

台中市大雅區今天舉辦金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動，54對牽手超過半世紀夫妻接受表揚，許多老夫妻行動不便，進場時彼此牽緊對方的手，深情付諸行動。

大雅區金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動，今天在大雅區公所禮堂舉辦，由台中市觀光旅遊局長陳美秀代表市長盧秀燕，和大雅區長林麗蓉共同祝福授獎。

受獎老夫妻們在兒孫陪伴下出席，進場時彼此牽著對方的手，另一半行動不便，另一人耐心細心扶持，夫妻感情深厚，旁人一看就明白。

局長陳美秀表示，媽媽市長盧秀燕及市府團隊為了幫助家庭一起照顧逐漸年邁的長輩，持續推動各項社會福利政策，為了讓台中市成為適合樂齡長輩的宜居城市。

區長林麗蓉指出，今天透過表揚活動，見證攜手半世紀的婚姻，為長輩獻上崇高祝福，她說家庭是社會安定的基石，圓滿的感情更是家庭溫馨的靈魂，婚姻是一生最重要的承諾，每一對夫妻互相扶持走過歲月、一同守護溫暖的家，期許年輕一輩傳承夫妻的相處之道，共同學習經營感情與婚姻生活。

台中市大雅區今天舉辦金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動。圖／大雅區公所提供
台中市大雅區今天舉辦金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動。圖／大雅區公所提供
台中市大雅區今天舉辦金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動。圖／大雅區公所提供
台中市大雅區今天舉辦金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動。圖／大雅區公所提供
台中市大雅區今天舉辦金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動。圖／大雅區公所提供
台中市大雅區今天舉辦金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動。圖／大雅區公所提供

婚姻 台中市

延伸閱讀

盧秀燕要蛋資料遭拒王鴻薇：我來要看陳吉仲敢不敢不給

影／要不到進口蛋流向 盧秀燕喊話藍營縣市互助「我們自己查」

柯文哲預言：陳吉仲和陳時中繼續當下去 民進黨會被這2人搞倒

地方追巴西蛋…中央拒給流向 盧秀燕：不懂為何這麽保密

相關新聞

影／郭台銘明起拚連署 南投兩大連署據點今開張

鴻海集團創辦人郭台銘今與選舉搭檔賴佩霞到中選會登記成為2024年正副總統選舉被連署人，同步於南投草屯舉辦連署總部成立大會...

進口雞蛋對蛋農傷害大 王惠美：吃在地，才不會買到臭蛋

農業部將銷毀過期進口蛋引發爭議，彰化縣政府今天舉辦畜產嘉年華「彰化羊肉節」活動，彰化縣長王惠美意有所指說，彰化是畜產大縣...

外埔堤防路兩周三死車禍 里長擲筊請城隍爺路祭求平安

台中市外埔區大安溪堤防路上月14天內發生二件死亡車禍，釀3死悲劇，當地外埔區廍子里辦公處最近公告，本月23日將辦路祭，請...

護彰化福寶、漢寶濕地水環境 3年查獲9件畜牧廢水汙染

彰化縣福寶、漢寶濕地生態資源相當豐富，向來有「水鳥天堂」美譽，卻長期受到畜牧廢汙水汙染，近3年來，彰化縣環保局在福興及芳...

垃圾未分類 彰化溪州焚化廠拒收

新冠疫情期間垃圾量暴增，彰化縣府環保局發現，疫情後家戶垃圾量有增無減，垃圾袋夾雜回收物、寶特瓶，未落實分類。彰化縣環保局...

風雲社團／為新移民培力 資源帶進偏鄉

台灣新移民發展與交流協會長期服務來台的新住民，過去以活動交流、情感支持為主，現在著重培力課程，尤其偏鄉新住民資訊不足，協...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦