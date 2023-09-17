大雅金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚 54對牽手超過半世紀
台中市大雅區今天舉辦金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動，54對牽手超過半世紀夫妻接受表揚，許多老夫妻行動不便，進場時彼此牽緊對方的手，深情付諸行動。
大雅區金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動，今天在大雅區公所禮堂舉辦，由台中市觀光旅遊局長陳美秀代表市長盧秀燕，和大雅區長林麗蓉共同祝福授獎。
受獎老夫妻們在兒孫陪伴下出席，進場時彼此牽著對方的手，另一半行動不便，另一人耐心細心扶持，夫妻感情深厚，旁人一看就明白。
局長陳美秀表示，媽媽市長盧秀燕及市府團隊為了幫助家庭一起照顧逐漸年邁的長輩，持續推動各項社會福利政策，為了讓台中市成為適合樂齡長輩的宜居城市。
區長林麗蓉指出，今天透過表揚活動，見證攜手半世紀的婚姻，為長輩獻上崇高祝福，她說家庭是社會安定的基石，圓滿的感情更是家庭溫馨的靈魂，婚姻是一生最重要的承諾，每一對夫妻互相扶持走過歲月、一同守護溫暖的家，期許年輕一輩傳承夫妻的相處之道，共同學習經營感情與婚姻生活。
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