外埔堤防路兩周三死車禍 里長擲筊請城隍爺路祭求平安

台中市外埔區大安溪堤防路上月14天內發生二件死亡車禍，釀3死悲劇，當地外埔區廍子里辦公處最近公告，本月23日將辦路祭，請城隍爺遶境求平安，廍子里長廖泰祥表示，他向城隍爺擲筊請示獲同意，但該路段的路面不平等安全問題，仍要解決才能避免再發生不幸事故。

外埔區廍子里長廖泰祥今天表示，外埔堤防路同地點，連續發生二件死亡車禍，市議員和他與相關單位曾到現場會勘，尋求改善方法，也有里民建議，該路段最好辦路祭，祈求地方平安，他到大甲城隍廟擲筊請示後，城隍爺同意，將辦路祭。

本月23日早上5點路祭儀式，城隍爺遶境該路段，現場安排儀式，里民可備供品參加，求國泰民安，家家平安，路祭儀式約10分鐘，地點在廍子里防汛道路和鐵山橋交會處。

一對夫妻上月27日開車經台中市外埔區大安溪堤防路發生車禍，妻死夫傷，該路段二周內發生3死車禍，權責單位將提交通改善計畫，大甲警分局加強宣導。

上月13日，台中一對19歲情侶到樂園看完電影，要到大甲聚餐，開車經台中市外埔區大安溪堤防路，自撞電桿後車輛起火，二人被燒死車內；連續二件死亡車禍，發生地點相距不到50公尺，死傷者都是外地人，開車依導航引導到堤防路。

台中一名警員說，他曾開車經過外埔堤防路，路寬且直，但沿路沒有交通號誌，也無測速器，部分路段路面不平，外地人不熟路況，容易車速太快，壓過不平路面時已來不及減速，車會失控轉向，發生危險，這名警員常叮嚀家人，避免開車和騎車走這條路。

依河川管理法規定，水防道路指便利防汛、搶險運輸所需之道路及側溝，並為堤防之一部分，外埔堤防路屬水防道路，由第三河川局管理。