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護彰化福寶、漢寶濕地水環境 3年查獲9件畜牧廢水汙染

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
為維護彰化縣福寶及漢寶濕地的水環境，彰化縣環保局加強畜牧廢汙水汙染查核，派員到畜牧場稽查。圖／彰化縣環保局提供
為維護彰化縣福寶及漢寶濕地的水環境，彰化縣環保局加強畜牧廢汙水汙染查核，派員到畜牧場稽查。圖／彰化縣環保局提供

彰化縣福寶、漢寶濕地生態資源相當豐富，向來有「水鳥天堂」美譽，卻長期受到畜牧廢汙水汙染，近3年來，彰化縣環保局在福興及芳苑查獲9家畜牧場違法排放，除被法院判刑外，並輔導5家業者陸續共同成立廢水集中處理場，改善福寶濕地水環境。

福興濕地除了受畜牧廢汙水威脅外，今年3月，也傳出被濫倒廢棄土後，縣長王惠美即指示警方會同當地巡守隊加強巡視，也要求農業、地政等單位迅速依法處置，經相關單位會勘，依違反區域計畫法裁罰地主，才有效遏止濫倒。

彰化縣環保局指出，為改善福寶、漢寶濕地的水環境，彰化縣環保局在環檢警畜牧專案中，將福興及芳苑鄉內畜牧業列為重點管制熱區，從2021年至今，共查獲9家違法排放廢水，業者除已被法院判刑外，後續仍須改善場內廢水處理設施、設置水量水質自動監測設施、攝錄影監測等昂貴設施，付出相當代價。

環保局指出，今年持續針對福興、芳苑畜牧場執行已查核168次家，近期更密集專案查核，呼籲列管業者務必遵守法令，不可心存僥倖，涉及情節重大者，除最重面臨停養處分外，也有刑事責任，偷排業者經查獲最高可處2千萬元罰鍰。

彰化縣環保局除透過加強查緝手段外，並整合現有民間守望相助隊巡查通報機制，公私協力一同守護環境，也透過輔導、稽查、取締等方式，強化監督管理畜牧業落實廢（汙）水處理設施操作。

環保局並積極督促輔導畜牧業者共同成立廢水集中處理場，目前全縣已有5間陸續設立，集中處理水質不佳的畜牧廢水至符合放流水標準，逐步將高汙染風險畜牧業對象汰除，提升當地水體品質，降低水環境負荷。

為維護彰化縣福寶及漢寶濕地的水環境，彰化縣環保局加強畜牧廢汙水汙染查核，環保局人員 在出海口採水檢驗。圖／彰化縣環保局提供
為維護彰化縣福寶及漢寶濕地的水環境，彰化縣環保局加強畜牧廢汙水汙染查核，環保局人員 在出海口採水檢驗。圖／彰化縣環保局提供
為維護彰化縣福寶及漢寶濕地的水環境，彰化縣環保局加強畜牧廢汙水汙染查核，環保局人員 放流口採水檢驗。圖／彰化縣環保局提供
為維護彰化縣福寶及漢寶濕地的水環境，彰化縣環保局加強畜牧廢汙水汙染查核，環保局人員 放流口採水檢驗。圖／彰化縣環保局提供
為維護彰化縣福寶及漢寶濕地的水環境，彰化縣環、檢、警針對畜牧廢汙水汙染專案查核。圖／彰化縣環保局提供
為維護彰化縣福寶及漢寶濕地的水環境，彰化縣環、檢、警針對畜牧廢汙水汙染專案查核。圖／彰化縣環保局提供

濕地 水質

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