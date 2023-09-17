台中忠孝路夜市 遭大量檢舉占路

台中市南區忠孝路夜市歷史悠久，近年來周邊建案多、人口增加，近期180家攤商中有近6成、105家遭檢舉「占用道路」，非營業時段未將攤車、攤架移除，甚至有攤商遭連續開罰。議員呼籲兼顧攤商生計與用路人權益。市府表示，不少夜市都有此問題，將輔導業者找地停放攤車、攤架。

台中北屯、南區人口成長，新開闢的北屯總站夜市、南區大慶夜市人聲鼎沸，但湧入的車潮也造成交通問題。屬於道路型攤販區的忠孝路夜市，近期遭瘋狂檢舉，讓夜市攤商大喊吃不消。

忠孝夜市攤販集中區管委會主委曾再富說，忠孝夜市共有180間合法攤位，最近不斷被檢舉非營業時間占用道路，台中市經發局8月23、24日前往稽查，其中102攤收到開勸導單，得限期改善；有4攤販被警察局開罰1200元，還有家滷味攤接連收到罰單，大嘆生意難做。

曾再富指出，攤販營業結束後，攤車與生財器具無處安置，被檢舉「占用道路」，希望市府協助攤商，尋找適合地點安放，盼各界不要再檢舉，也希望市府暫時別開罰，給攤商改善時間。

議員江肇國、陳雅惠昨與經發局、轄區員警等人會勘，市政顧問邱素貞也到場。議員表示，近年人口增加，交通變擁擠，檢舉量大增，市府要讓攤商安心作生意，以輔導取代開罰，也兼顧用路權益。

經發局表示，台中市道路型攤販區有11場，中區中華路夜市、西屯逢甲夜市、烏日明道花園城、大甲蔣公路夜市等，攤商共有3000多家；多數夜市長期經營，居民已習慣，但近年南區、北屯、西屯人口成長多，攤商與新移入人口有待磨合。

經發局表示，以前逢甲夜市也曾遭人檢舉，後來租到空地停放攤車、生財工具，才化解紛爭；忠孝路夜市周邊難覓閒置土地，目前國產署有一塊土地，需瞭解能否租用，將輔導3個月，協助攤商依法停放，未來違規仍將開罰。