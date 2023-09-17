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垃圾未分類 彰化溪州焚化廠拒收

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化縣府環保局發現新冠肺炎疫情之後，縣內家戶垃圾量有增無減，甚至許多垃圾袋內夾雜回收物、寶特瓶，今年8月起加嚴溪州焚化廠落地檢查規定。圖／彰化環保局提供
彰化縣府環保局發現新冠肺炎疫情之後，縣內家戶垃圾量有增無減，甚至許多垃圾袋內夾雜回收物、寶特瓶，今年8月起加嚴溪州焚化廠落地檢查規定。圖／彰化環保局提供

新冠疫情期間垃圾量暴增，彰化縣府環保局發現，疫情後家戶垃圾量有增無減，垃圾袋夾雜回收物、寶特瓶，未落實分類。彰化縣環保局表示，今年8月起加嚴溪州焚化廠落地破袋檢查，若垃圾包有超過15個回收物或廚餘超過50%，將記點並整車退回，迄今已有11鄉鎮市13台車次被退運，未確實分類將開罰。

彰化和美鎮有多微型企業與工廠，過去發現家用垃圾夾帶事業廢棄物情況嚴重，8月起和美鎮長林庚壬親自出馬，陪清潔隊員破袋稽查；有婦人不滿，樹枝不能燒又不能丟，已想辦法鋸斷分批丟，為何還不能丟？發生口角；清潔隊評估，破袋檢查可降低回收物當垃圾丟。

彰化縣環保局表示，前幾年因疫情等因素，較難破袋稽查，許多人心存僥倖，將回收物品混入一般垃圾，增加焚化廠處理負荷，本該回收利用的資源未進入循環體系，造成了雙重浪費。

環保局說，每逢佳節過後垃圾量明顯提高，環境部調查去年全國破袋檢查7萬袋垃圾，混有瓦斯罐等高壓瓶罐高達393個，經壓縮會爆炸起火，致使人員傷亡，高壓瓶罐、紙餐具等將是稽查取締重點。

環保局表示，8月起加嚴溪州焚化廠落地檢查，垃圾包夾帶寶特瓶、鋁箔包、鐵鋁罐等回收物，還有不少廚餘，平均每人每日垃圾量約0.5公斤以下，但彰化縣民平均量達0.6公斤，甚至部分鄉鎮高達0.7公斤，日後破袋檢查若未妥善分類，將依法開罰1200至6000元。

疫情 廚餘 廢棄物 鋁箔包 環境部

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