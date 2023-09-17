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200醫護台中龍井淨灘 清出639公斤垃圾

聯合報／ 記者林佩均／台中報導
光田綜合醫院昨天號召院內200名醫護、家屬，到龍井海岸線淨灘，清出639公斤垃圾。圖／光田綜合醫院提供
光田綜合醫院昨天號召院內200名醫護、家屬，到龍井海岸線淨灘，清出639公斤垃圾。圖／光田綜合醫院提供

光田綜合醫院昨天動員200名醫護與家屬，到龍井海岸線淨灘，醫師脫下白袍，一上午清出639公斤垃圾，還有大量菸蒂；志工把上百根菸蒂排成「菸蒂山」，呼籲守護環境。封測廠矽品精密昨舉辦員工野餐日，近200名志工動手DIY200份羊咩咩吊飾，將送愛到二林偏鄉孩子手中。

光田在中部海線屹立110年，總院長王乃弘說，光田醫院從2015年起號召淨灘從不間斷，透過淨灘活動，學習愛護地球環境的重要，將環保理念實踐在生活中。有許多醫師、護理師脫下白衣、白袍，捲起袖子淨灘，共200人響應。

光田醫院淨灘共清出639公斤垃圾，有大量寶特瓶、塑膠廢棄物等，院方也把蒐集到的菸蒂排成「菸蒂山」。院方引述綠色和平組織報告指出，海洋塑膠垃圾在2040年將增加3倍，塑膠微粒、重金屬等汙染，透過食物鏈會回到人類身上。

矽品精密昨在石岡土牛運動公園舉辦野餐日，捐贈600分DIY手作材料包給台中和平國小、南投鹿谷初鄉國小，昨邀請初鄉學童參與野餐日。

初鄉國小校長張東盟說，學校位於偏鄉，多數家長務農或打零工，感謝矽品精密贊助課後輔導計畫，讓家長安心工作；今年更提供3種類型的手作材料包，增添課程豐富性，志工社伙伴邀請學童參與野餐日活動，孩子享受難得的出遊假期。

矽品志工社主辦志工林佩瑩說，志工搭配學童完成手作活動，孩子在卡片畫上大大的笑臉，傳達祝福；志工社已與二林萬合國小、原斗國小聯繫，手作成品將送到偏鄉孩子手上。

淨灘 野餐 偏鄉

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