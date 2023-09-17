能高越嶺道下月開放？ 23日揭曉

最近天氣穩定，國內熱門登山路線能高越嶺道，遊客「敲碗」期待能重新開放。不過，公路總局表示，南投仁愛的屯原登山口聯外道路及步道坍方嚴重，仍在搶修中，西段步道及天池山莊10月是否開放？23日在天池山莊訂房系統公布，呼籲山友再等等勿強行進入。

仁愛鄉受卡努風災重創，能高越嶺道西段受創嚴重，進入屯原登山口不到100公尺，路基整片流失，聯外道路台14線屯原段5處路基流失，最長近百公尺，能高越嶺道目前已封閉。

隨著時序入秋，天氣轉為穩定，登山最佳季節來臨，能高越嶺道可攀登奇萊南峰南華山、東西向越領可到花蓮，更是能高安東軍縱走必經要道，還有號稱五星級山屋的天池山莊，許多山友打電話到天池山莊、林業署南投分署，詢問能高越嶺道是否重新開放。

公路總局表示，屯原登山口聯外道路台14線94.5K、95K、97K、98.5K多處路基流失，最長近百公尺，影響產業運輸及登山活動，雖然加速搶修，但仍須時間才能完全修復。

林業署南投分署表示，能高越嶺道西段因為地質脆弱，原本就出現崩塌，目前仍在修復，完成沿途路況調查後，再宣布開放時間，最快得等到10月，能高越嶺西段步道及天池山莊10月是否開放，23日天池山莊訂房系統及社團公布。

天池山莊床位、營地如期抽籤，但抽中隊伍，暫緩繳費，確定開放後會提前通知繳費，過期訂單自動作廢。