選手都具水準...在家防疫勤練唱？彰化永靖明年擴大舉辦歌唱比賽

彰化縣永靖鄉公所今天舉辦歌唱比賽，從上午唱到下午，鄉長魏碩衛發現參賽選手都頗具水準，推測過去3年新冠疫情期間鄉民在家防疫，歌唱打發時間，演唱功力因此大增，明年鄉公所將擴大舉辦讓鄉民唱得更盡興。

永靖鄉公所今天在永靖國小活動中心舉行永靖之聲慶中秋歌唱比賽，長青組31人、壯青組30人、社區歌唱班表演賽10隊，歌曲國台等語言不限，每人每隊只演唱一首完整的自選曲，就從上午8點多唱到下午4點半，參賽者和觀眾都很有風度從早坐到晚。

新冠疫情期間永靖歌唱比賽照常舉辦，但報名人數不多，今年受理報名第一天還到8點，鄉公所前已出現排隊等待報名的民眾，鄉公所8點上班，很快額滿，不乏夫妻組、姊妹組報名，因長青組登錄報名有誤所以增加1名參賽人。

「大概防疫期間，鄉民都在家裡練唱。」鄉長魏碩衛說，選手歌唱功力都在水準以上，明年鄉公所將擴大舉辦歌唱比賽，拆成個人與團體兩大部分，讓參與層面更廣，提倡正當娛樂風氣。比賽成績出爐，壯青組由蕭秀萍奪冠，蒲麗娜、陳淑萍分獲亞、季軍；長青組李吉忠冠軍，林睦皓亞軍，全夜合季軍。