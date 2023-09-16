1500名天主教徒「為生命而走」 主教：台中越住越幸福

天主教台中教區今舉行「2023 MARCH for LIFE / 為生命而走」，台中、彰化、南投及原住民區教友共1500人站出來，走1.8公里。終點在光復國小操場祈福。市長盧秀燕表示，為「尊重生命、愛惜生命」的理念共襄盛舉，盼攜手讓台中更幸福。

台中教區主教蘇耀文說，台中是全台第二大都市，感覺越住越幸福，平時除了為市政及市民祈禱，希望透過舉辦活動，讓台中成為更友愛的城市。

天主教台灣主教團響應國際「MARCH FOR LIFE 為生命而走」遊行活動，2019年起，每年9月的第3個周末，各教區同日遊行，活動至今邁入第5屆。

民政局長吳世瑋說，今年由台中教區舉辦，蘇主教帶領眾多教友的熱情響應，宣揚生命是平等且可貴的，喚起社會大眾重視生命尊嚴。

吳世瑋說，眾教會長年來成為市府的好伙伴，在弱勢學童課後輔導、單親家庭需要，給予協助，時時刻刻實踐主愛的精神。