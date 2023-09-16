快訊

獨／進口蛋洗產地？仲毅農產怨：文件像蝌蚪文誰看得懂

曾是演藝圈模範夫妻…休傑克曼27年婚姻畫句點 原因被揭露

北市大同警分局長累倒！前天倒臥寢室送急診 基層聞訊不捨

四方公車無預警停駛 中市府協調復駛及開罰

中央社／ 台中16日電

台中市四方公司今天無預警停止多條路線營運班次，台中市交通局表示，經溝通協調後，四方公車明天起恢復正常班次營運，並將因擅自減班依公路法規定開罰新台幣9000元至9萬元。

四方公司爆出財務問題及積欠員工薪資，今天無預警停駛多條路線班車，交通局表示，並無提前接獲通報消息，但於今天接獲消息後，即要求四方公司立即改善，經緊急溝通協調後，四方公司所有營運路線，明天起恢復正常班次營運。

交通局清查後指出，今天68路（含延駛）、88路及245路（含繞駛）經計算未發車路線約有7成公車班次出現異常情況；對脫漏班情況將依契約規定自動稽查，每漏班1班罰5000元，班班開罰，另將依「公路法」擅自減班的規定，依情節輕重開罰業者9000元至9萬元。

交通局說明，四方公司每月薪資分月初及月中2次發放，因公司內部問題，9月中的薪資未按時核撥給駕駛員，導致駕駛不滿。交通局已提前將補貼款預撥給業者，協助業者增加現金流，但四方公司仍發生拖欠司機薪資及停駛減班情形。

交通局認為，四方公司罔顧企業、社會責任，無故積欠薪資影響駕駛員生計且惡意減班，除侵害公司員工權益外，也影響台中市民眾乘車權益；交通局雖已成功協調明天起恢復正常營運，但如有任何突發狀況，相關緊急代駛機制也已備妥，將全力維護市民搭乘權益。

薪資 台中市 公車

延伸閱讀

南、高兩市交通局響應世界無車日 200多民眾騎YouBike會師黃金海岸

影／明天開始！高雄交通與健身月票合購1299元上路 月省350元

TPASS上路…桃園國道客運班班客滿 挨批「通勤族地獄」

豪雨重創嘉義山區 阿里山森鐵2處鐵軌遭土石掩埋12日停駛

相關新聞

1500名天主教徒「為生命而走」 主教：台中越住越幸福

天主教台中教區今舉行「2023 MARCH for LIFE / 為生命而走」，台中、彰化、南投及原住民區教友共1500...

彰化大城地瓜農有賺到 中央保證太陽能光電不進地瓜田

全國第二大地瓜（蕃薯）產地的彰化縣大城鄉，今天舉辦挖地瓜活動；大城蕃薯生產合作社理事主席陳啟峰表示，大城地瓜品質好受歡迎...

中市大坑1號步道體訓場啟用 13歲以上挑戰11道關卡掃QR教你玩

台中市大坑1號步道體訓場升級新完工，設置11道關卡給13歲以上民眾挑戰，有穿越叢林、巨木爬梯、平衡吊橋、軌道車等多種設施...

「老師我想念書」 弱勢學童心聲 南投各界募款圓心願

「老師，我想繼續唸書，但家裡經濟狀況可能沒辦法。」到了開學季，南投許多扶助家庭孩子吐露心中憂慮，南投家扶中心今天頒發秋季...

185名爺嬤重返台中湖心亭 湖畔初體驗美甲修眉笑出聲

台中公園已有120年歷史，乘載老一輩台中人的回憶。弘道老人基金會台中服務處今舉辦「湖畔漫步舞台SHOW」活動，沿公園地標...

台中忠孝夜市六成攤販遭瘋狂檢舉占路 攤商嘆生意難做

台中市忠孝路觀光夜市180攤商有105攤遭檢舉「占用道路」，非營業時間未將攤車、攤架移除，影響交通，被經發局、警察局開罰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦