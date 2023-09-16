四方公車無預警停駛 中市府協調復駛及開罰
台中市四方公司今天無預警停止多條路線營運班次，台中市交通局表示，經溝通協調後，四方公車明天起恢復正常班次營運，並將因擅自減班依公路法規定開罰新台幣9000元至9萬元。
四方公司爆出財務問題及積欠員工薪資，今天無預警停駛多條路線班車，交通局表示，並無提前接獲通報消息，但於今天接獲消息後，即要求四方公司立即改善，經緊急溝通協調後，四方公司所有營運路線，明天起恢復正常班次營運。
交通局清查後指出，今天68路（含延駛）、88路及245路（含繞駛）經計算未發車路線約有7成公車班次出現異常情況；對脫漏班情況將依契約規定自動稽查，每漏班1班罰5000元，班班開罰，另將依「公路法」擅自減班的規定，依情節輕重開罰業者9000元至9萬元。
交通局說明，四方公司每月薪資分月初及月中2次發放，因公司內部問題，9月中的薪資未按時核撥給駕駛員，導致駕駛不滿。交通局已提前將補貼款預撥給業者，協助業者增加現金流，但四方公司仍發生拖欠司機薪資及停駛減班情形。
交通局認為，四方公司罔顧企業、社會責任，無故積欠薪資影響駕駛員生計且惡意減班，除侵害公司員工權益外，也影響台中市民眾乘車權益；交通局雖已成功協調明天起恢復正常營運，但如有任何突發狀況，相關緊急代駛機制也已備妥，將全力維護市民搭乘權益。
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