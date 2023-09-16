彰化大城地瓜農有賺到 中央保證太陽能光電不進地瓜田

全國第二大地瓜（蕃薯）產地的彰化縣大城鄉，今天舉辦挖地瓜活動；大城蕃薯生產合作社理事主席陳啟峰表示，大城地瓜品質好受歡迎，讓農民收入穩定，種植面積年年增加，中央同意太陽光電不會進入地瓜種植區。

全國地瓜種植面積約8800公頃，雲林縣占約3600公頃，彰化縣居次約1570公頃，光是大城鄉目前種植約1500公頃，其中台農66號地瓜種植面積全台最大約900公頃。今天鄉公所舉辦大城地瓜節暨農產業推廣活動—來趣挖夯薯，在被廢校的永光國小展售彰化農特產品，加上周邊農地限定親子挖地瓜，吸引近千名民眾參加。

鄉長陳玉照說，多舉辦活動行銷地瓜，已幫助大城地瓜產地批發價翻倍上漲。陳啟峰表示。去年冷氣團接連報到，地瓜裂開，整體品質受影響，市價每台斤15至16元，今年地瓜生長期的雨水少、天氣較穩定，市價每台斤回升至32元；大城土壤適合栽種地瓜，農民收入不錯，中央宣布在大城鄉推動300多公頃太陽能光電專區，地瓜農爭取保護農地，中央已同意只在閒置土地架設太陽能光電裝置，不會破壞地瓜田。

今天參加活動的民眾可都獲贈一包小麥米和摸彩券，鄉公所招待免費品嘗600分鴨肉米糕、蘿蔔貢丸湯，活動穿插4次摸彩助興，還有學校和社區的才藝團隊表演、泡泡秀、親子闖關、植物敲拓染帆布袋DIY。