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影／員工野餐日不忘手作公益 矽品200志工愛傳偏鄉

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
封測廠矽品精密今在台中市石岡區土牛運動公園舉辦「員工草地野餐日」活動。圖／矽品精密提供
封測廠矽品精密今在台中市石岡區土牛運動公園舉辦「員工草地野餐日」活動。圖／矽品精密提供

封測廠矽品精密今在台中市石岡區土牛運動公園舉辦「員工草地野餐日」活動，近200位矽品志工手作公益DIY，完成200份可愛羊咩吊飾，將送愛到二林地區偏鄉孩子手中，讓愛傳遞。

矽品捐贈600份DIY材料包給台中市和平區和平國小與南投縣鹿谷鄉初鄉國小。今天上午更邀請初鄉國小學童一起出遊野餐，其中50位志工擔任初鄉學童一日家長，享受野餐活動遊玩體驗，一同在草地上進行公益手作與寫祝福小卡。

初鄉國小校長張東盟表示，初鄉是偏鄉小學校，多數家長務農或打零工為業，感謝矽品精密從課後輔導照顧開始，贊助課後輔導計畫，讓家長安心工作，今年更提供3種類型的手作材料包，增添課程豐富性，志工社伙伴邀請學童參與野餐日活動，孩子享受難得的出遊假期。

矽品精密人力資源處徐美惠部經理提到，矽品關注偏鄉教育也重視孩子玩的權利，今天邀請初鄉孩子來野餐日遊玩，現場有Momo親子台明星大哥哥、大姊姊唱跳表演、兒童劇場的歡樂互動，讓孩子適時充電放鬆。

矽品志工社主辦志工林佩瑩說，志工們跟孩子討論怎麼安排才能玩到最多樣，公益手作由志工搭配孩子合作，祝福小卡上有孩子畫上大大的可愛笑臉，因為她覺得笑容是最好的祝福，想將這份祝福傳遞給未來會拿到這張卡片的小伙伴。

現場號召矽品員工與眷屬體驗公益手作，目前矽品志工社已與二林萬合國小及原斗國小聯繫，成品會經過篩選後再送到偏鄉孩子手上。

封測廠矽品精密今在台中市石岡區土牛運動公園舉辦「員工草地野餐日」活動。圖／矽品精密提供
封測廠矽品精密今在台中市石岡區土牛運動公園舉辦「員工草地野餐日」活動。圖／矽品精密提供
封測廠矽品精密今在台中市石岡區土牛運動公園舉辦「員工草地野餐日」活動，矽品志工手作200份羊咩吊飾，將送愛到二林地區偏鄉孩子手中，讓愛傳遞。圖／矽品精密提供
封測廠矽品精密今在台中市石岡區土牛運動公園舉辦「員工草地野餐日」活動，矽品志工手作200份羊咩吊飾，將送愛到二林地區偏鄉孩子手中，讓愛傳遞。圖／矽品精密提供
封測廠矽品精密今在台中市石岡區土牛運動公園舉辦「員工草地野餐日」活動。圖／矽品精密提供
封測廠矽品精密今在台中市石岡區土牛運動公園舉辦「員工草地野餐日」活動。圖／矽品精密提供
封測廠矽品精密今在台中市石岡區土牛運動公園舉辦「員工草地野餐日」活動，矽品志工手作200份羊咩吊飾，將送愛到二林地區偏鄉孩子手中，讓愛傳遞。圖／矽品精密提供
封測廠矽品精密今在台中市石岡區土牛運動公園舉辦「員工草地野餐日」活動，矽品志工手作200份羊咩吊飾，將送愛到二林地區偏鄉孩子手中，讓愛傳遞。圖／矽品精密提供

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