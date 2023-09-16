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「老師我想念書」 弱勢學童心聲 南投各界募款圓心願
「老師，我想繼續唸書，但家裡經濟狀況可能沒辦法。」到了開學季，南投許多扶助家庭孩子吐露心中憂慮，南投家扶中心今天頒發秋季獎助學金，總計792萬餘元，共1331名大專、高中、國中及國小學生受惠，助弱勢家庭孩子安心求學。
家住南投市的嘉嘉，與父親、弟弟相依為命，目前就讀國中。他的父親是臨時工，老闆有叫工人出工才有薪水，除了維持一家3口開銷，嘉嘉父親還要照顧祖父母，雖然積極爭取出工機會，經濟壓力相當沉重。
看到父親早出晚歸，扛起全家的重擔，嘉嘉牢牢記在心中，承擔起照顧弟弟的責任，兄弟關係融洽，學業成績也維持不錯，是父親最大的安慰。
嘉嘉說，南投家扶中心提供的獎助學金，不僅是肯定自己學習的努力，也能夠幫助爸爸減輕負擔，他也會把握機會好好的讀書，不會放棄學業，這幾年家扶社工和扶助人的愛心，也讓他找到未來的方向，將來自己有能力，也會幫助其他弱勢家庭孩子，讓這分愛傳遞下去。
南投家扶中心主任李雅婷說，家庭經濟狀況，會影響孩子對未來的選擇，透過獎助學金的幫助，肯定學生學習上的努力，也讓他們在求學的路上少一些煩惱和憂慮，持續學習不要放棄。
今天除了發放獎助學金，南投家扶上午也在培力館，針對兒少在就學階段會遇到的一些人生課題來設計活動，包含自我探索、求知、團隊合作、抗壓等內容，以闖關的方式，鼓勵孩子靠合作和努力，解決面臨的問題，更有韌性面對生活的挑戰。
本次獎學金有梁碏女士、寶璽建設、奮發向上助學金、扶卓獎助學金、春文基金會、鴻霖全球運輸、華邦電子、統一企業基金會、統一證券集團以等各界善心人士支持，讓學生透過教育脫貧，這些關心及資源對扶助家庭和孩子，都是最好的鼓勵。
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