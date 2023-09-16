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夾雜回收物、廚餘 溪州焚化爐進場破袋檢查11鄉鎮市被拒收垃圾

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化各清潔隊落實垃圾破袋檢查，減少回收物進到焚化爐裡。圖／彰化環保局提供
彰化各清潔隊落實垃圾破袋檢查，減少回收物進到焚化爐裡。圖／彰化環保局提供

彰化縣府環保局發現新冠肺炎疫情之後，縣內家戶垃圾量有增無減，甚至許多垃圾袋內夾雜回收物、寶特瓶，今年8月起加嚴溪州焚化廠落地檢查規定，發現一袋垃圾包中超過15個回收物或廚餘超過50%，記點並整車退回，統計至今已有11鄉鎮市13台車次被退運。

彰化和美鎮有多微型企業與工廠，過去發現家用垃圾夾帶事業廢棄物的情況嚴重，8月開始和美鎮長林庚壬親自出馬陪清潔隊員在現場加強破袋稽查，不過有婦人不滿，認為樹枝不能燒又不能丟，已想辦法鋸斷分批丟，不滿為何這樣還不能進到垃圾車，與清潔隊員爭執；不過清潔隊評估，第一線破袋檢查確實降低這幾個的垃圾量。

彰化環保局表示，前幾年因疫情等環境因素，減少破袋稽查而無法落實檢查勸導，許多民眾心存僥倖，將應回收的物品混入一般垃圾，增加焚化廠處理負荷，加上本就該回收利用的資源未進入資源循環體系，造成了雙重浪費。

環保局說，每逢佳節過後垃圾量明顯提高，環境部調查去年年全國共破袋檢查7萬袋垃圾，其中混有瓦斯罐等高壓瓶罐竟高達393個，經壓縮會爆炸起火，致使人員傷亡，高壓瓶罐及紙餐具將是稽查取締重點。

環保局今年8月1日起加嚴溪州焚化廠落地檢查，發現垃圾包內含寶特瓶、鋁箔包、鐵鋁罐等回收物及廚餘數量過多，平均每人每日垃圾產生量應在0.5公斤以下，但彰化縣平均都快達0.6公斤，甚至有的清潔隊送的垃圾量平均高達0.7公斤，環保局提醒，破袋檢查若未妥善分類就丟棄，將依廢棄物清理法規定處以1200至6000元罰鍰。

彰化縣府環保局發現新冠肺炎疫情之後，縣內家戶垃圾量有增無減，甚至許多垃圾袋內夾雜回收物、寶特瓶，今年8月起加嚴溪州焚化廠落地檢查規定。圖／彰化環保局提供
彰化縣府環保局發現新冠肺炎疫情之後，縣內家戶垃圾量有增無減，甚至許多垃圾袋內夾雜回收物、寶特瓶，今年8月起加嚴溪州焚化廠落地檢查規定。圖／彰化環保局提供

廢棄物 疫情

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