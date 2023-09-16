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台中牛排館徵合伙「持續小時記憶」 網敲碗恢復蒙古烤肉

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中牛排館因欠薪閙得沸沸揚揚，餐廳新業者昨在臉書社團徵合伙人，希望努力維持小時記憶。圖／取自臉書
台中牛排館因欠薪閙得沸沸揚揚，餐廳新業者昨在臉書社團徵合伙人，希望努力維持小時記憶。圖／取自臉書

台中老牌餐廳「台中牛排館」今年3月重新開幕，8月就驚傳欠薪近百萬，勞資昨協調爭議不休。餐廳昨在臉書「台中店面出售頂讓專區」發文「徵合伙人」、「比加盟某飲料店還便宜」。網友建議「恢復鎮店之寶蒙古烤肉」，也有店家感嘆員工訓練不易，「開店不只拿錢，還要拿勇氣出來！」

老牌餐廳「台中牛排館」今年3月在北屯重新開幕，老台中人有些失望，因為沒了「蒙古烤肉」，台中牛排館在30年前推出的蒙古烤肉，由顧客自助夾各式配菜、肉品，自調醬汁，再端給廚師在鐵板炒熟，肉香四溢，很受歡迎。

業者指出，原創始人已將商標轉讓給負責人，後由因拓展太快，資金不足，導至台中牛排館積欠員工一個多月薪水。且蒙古烤肉因店坪數太小無法擺放，將由新業者接手，已找到原蒙古烤肉師傅，且握有牛排原始醬料配方。

新業主貼文，尋求餐飲業有經營牛排館經驗的業者，一同將小時候回億，努力持續下去。

網友留言指出，大型餐廳的員工訓練非常不容易，「不理SOP」，「現在開店不止要拿錢，還要拿出勇氣」、「希望能恢復蒙古烤肉」「希望各位老闆能接手把他做好」、「祝福經營成功！」

牛排 烤肉

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