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惦記災區故鄉 莊漢榮每年送慰問金和月餅給中寮低收戶
台中市大椿建設前董事長莊漢榮出身南投中寮鄉福盛村，自921地震後每年捐贈中秋關懷慰問金每戶3千元及月餅給中寮鄉的中低收入戶，希望鄉親們能共度美好中秋佳節，今年更和兒子一起前往辦理捐贈。中寮鄉長廖宜賢為此感謝莊漢榮父子多年的付出，表示非常感佩。
80多歲的莊漢榮的兩位兒子莊崑鐘、莊賜濱分別是大椿建設及唐采印刷公司負責人，莊賜濱今年更擔任台中市南門扶輪社社長，因為心繫老父親囑咐不能忘了企業及公益社團社會責任，今天特別帶領社友一起到中寮參加這次的關懷送暖活動，希望藉此舉拋磚引玉，引領企業不忘社會責任，共創美好社會。
莊漢榮和莊賜濱共同把關懷慰問金捐贈給中寮鄉公所，同時把月餅分送給中低收入戶，並祝他們有個美好的中秋節。
莊漢榮說，921地震重創中寮鄉，讓原本就經濟拮据的中低收入戶更加困苦，因此在與子女討論後，認為在心有餘力下，應該要回饋鄉里，因此每年此時都舉辦關懷活動，讓中低收入戶有個溫暖愉快的中秋佳節，20多年來都未間斷。
莊漢榮也特別請鄉長廖宜賢可以把標準放寬，讓邊緣戶也一起來感受這份關懷，因此今年有300戶受到關懷，比往年多了20戶。
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