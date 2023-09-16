聽新聞
test
0:00 / 0:00

地方反對彰基蓋天橋 溝通後同意

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化基督教醫院正在施工的癌症質子醫療大樓（右），將興建一座跨越旭光路42.5多公尺的天橋銜接總院，提供人員方便而安全的通行空間。記者劉明岩／攝影
彰化基督教醫院正在施工的癌症質子醫療大樓（右），將興建一座跨越旭光路42.5多公尺的天橋銜接總院，提供人員方便而安全的通行空間。記者劉明岩／攝影

彰化基督教醫院斥資約60億元興建癌症質子醫療大樓，預定明年底完工，院方將在質子大樓與兒童醫院間，興建42.5公尺跨越旭光路的天橋與23公尺長的地下道銜接。地方原本反對，經彰基說明後已化解，但要求確保施工安全與不影響交通。

彰基質子大樓是棟地下6樓、地上8樓建築，因為質子大樓與彰基本院以旭光路相隔，人員及器材必須穿越馬路，不僅不方便，更衍生安全問題，院方決定在2大樓間興建天橋及地下道，銜接本院跟質子大樓。

彰化市長林世賢說，彰基質子大樓、兒醫大樓間的人行天橋與地下道，是2015年經市公所核准，縣府也核發建照；考量到將來質子大樓完成後，病患、家屬及醫護人員跨越旭光路有需要；部分店家擔心，施工時封路會影響生意，對工程有意見。

彰基近日舉辦說明會，提出施工安全維護計畫。彰基指出，質子大樓與總院連接天橋工程，連接樓層為3樓、4樓，天橋寬3.6公尺、長42.5公尺，除醫院內部聯通外，3樓處也設有外部樓梯，提供就醫民眾與外部行人通行。

院方表示，兩大樓間同時規畫地下道，連通質子大樓地下2樓、兒童醫院地下3樓，寬6.7公尺、高3公尺，管冪推管長度23公尺，供車輛及行人通行，民眾不需經由地面穿越旭光路，可提升通行安全及車流順暢度。

彰基表示，天橋及地下道整體工期預估8個月，已向市公所及縣政府提出施工的交通維持計畫，主要包含設置道路管制圍籬、駐點人力交通管制、施工安全防護及臨時道路指標及夜間照明指標等，會將交通影響降至最低，並保障人車安全，如果進度順利，即可施工。

工安 彰化 林世賢 交通管制 癌症 醫護人員

延伸閱讀

不再有雜音！ 彰基建42公尺天橋 銜接總院與質子大樓

影／鄰居嫌吵當孩子面手刃夫妻 行凶後大步逃離影像曝光

北市大樓工安事故 裝潢工頭部受創不排除觸電釀傷

曾協調過3次...高雄夫婦疑因噪音遇害 鄰居說「另有出處」

相關新聞

裝潢蟑螂中部橫行 拿錢擺爛消失

中部地區近期「裝潢蟑螂」橫行，有多人受害，簽約付款後裝潢拆一半，業者就消失或請假，住家變成工地或廢墟，多人提告索賠無門，...

地方反對彰基蓋天橋 溝通後同意

彰化基督教醫院斥資約60億元興建癌症質子醫療大樓，預定明年底完工，院方將在質子大樓與兒童醫院間，興建42.5公尺跨越旭光...

彰化花壇最美四合院被拆 剩紅磚門樓

有90年歷史的彰化縣花壇灣雅李復源堂古厝，被譽為「花壇最美四合院」，經提報文資保存，但審查認定沒有雕梁畫棟建築架構未通過...

巨峰葡萄因雨裂開 南投緊急補助

9月上旬豪雨造成南投縣巨峰葡萄受重創，已可採收的葡萄因大雨裂果、落果嚴重，如同「開口笑」，整年的心血幾乎泡湯，農友欲哭無...

惦記災區故鄉 莊漢榮每年送慰問金和月餅給中寮低收戶

台中市大椿建設前董事長莊漢榮出身南投中寮鄉福盛村，自921地震後每年捐贈中秋關懷慰問金每戶3千元及月餅給中寮鄉的中低收入...

日月潭萬人泳渡24日登場！2.4萬人同樂 馬英九第10度挑戰自我

日月潭萬人泳渡24日登場，今年共2萬4636人報名，其中身障泳者195人，當天清晨也將放流萬尾總統魚苗，希望日月潭水庫生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦