地方反對彰基蓋天橋 溝通後同意

彰化基督教醫院斥資約60億元興建癌症質子醫療大樓，預定明年底完工，院方將在質子大樓與兒童醫院間，興建42.5公尺跨越旭光路的天橋與23公尺長的地下道銜接。地方原本反對，經彰基說明後已化解，但要求確保施工安全與不影響交通。

彰基質子大樓是棟地下6樓、地上8樓建築，因為質子大樓與彰基本院以旭光路相隔，人員及器材必須穿越馬路，不僅不方便，更衍生安全問題，院方決定在2大樓間興建天橋及地下道，銜接本院跟質子大樓。

彰化市長林世賢說，彰基質子大樓、兒醫大樓間的人行天橋與地下道，是2015年經市公所核准，縣府也核發建照；考量到將來質子大樓完成後，病患、家屬及醫護人員跨越旭光路有需要；部分店家擔心，施工時封路會影響生意，對工程有意見。

彰基近日舉辦說明會，提出施工安全維護計畫。彰基指出，質子大樓與總院連接天橋工程，連接樓層為3樓、4樓，天橋寬3.6公尺、長42.5公尺，除醫院內部聯通外，3樓處也設有外部樓梯，提供就醫民眾與外部行人通行。

院方表示，兩大樓間同時規畫地下道，連通質子大樓地下2樓、兒童醫院地下3樓，寬6.7公尺、高3公尺，管冪推管長度23公尺，供車輛及行人通行，民眾不需經由地面穿越旭光路，可提升通行安全及車流順暢度。

彰基表示，天橋及地下道整體工期預估8個月，已向市公所及縣政府提出施工的交通維持計畫，主要包含設置道路管制圍籬、駐點人力交通管制、施工安全防護及臨時道路指標及夜間照明指標等，會將交通影響降至最低，並保障人車安全，如果進度順利，即可施工。