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彰化花壇最美四合院被拆 剩紅磚門樓

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化報導
彰化縣花壇鄉李復源堂古厝，被譽為「花壇最美四合院」，如今被拆到只剩神明廳與殘存的紅磚門樓。圖／文史工作者蔣敏全提供
彰化縣花壇鄉李復源堂古厝，被譽為「花壇最美四合院」，如今被拆到只剩神明廳與殘存的紅磚門樓。圖／文史工作者蔣敏全提供

有90年歷史的彰化縣花壇灣雅李復源堂古厝，被譽為「花壇最美四合院」，經提報文資保存，但審查認定沒有雕梁畫棟建築架構未通過，近期被建商拆到剩下神明廳與殘存的紅磚門樓。文史工作者蔣敏全痛批是「文資浩劫」。彰化縣文化局說，李復源堂古厝無特殊建築工藝特色，側邊護龍傾頹嚴重，不具修復價值。

李復源堂古厝建於1934年，由灣仔口庄保正李宋家族所建。蔣敏全指出，1894年李清琦考中進士，再選入翰林院，當時在正廳上加掛進士、翰林匾額，丁梁掛上翰林燈，這是台灣唯一的1對翰林燈；加上李考上舉人的文魁匾，以及廳前大埕的1對舉人旗杆座，李復源堂是花壇清代最輝煌的家族。

李清琦曾參與康有為發起的公車上書運動，當時由台灣籍的戶部主事進士葉題雁，翰林李清琦，進京趕考的舉人汪春源、羅秀惠、黃宗鼎，聯名奏請清廷抗議李鴻章將台灣割讓給日本，史稱台灣五舉子公車上書，這是台灣史重要的記載。

蔣敏全說，他曾協助家屬提報文資審查，審查委員重視有形架構，忽視歷史傳承精神，如今被拆除令人痛心；他呼籲應保存全台唯一的翰林燈，建商應在現址立碑，記述李復源堂歷史。

文化局表示，古厝所有權人2017年申請登錄歷史建築，經文資審議，建築因年代久遠不堪使用，現狀為修建後結果，無特殊建築、工藝特色，加上建物與李清琦難以連結，當時請提報人提供更詳細資料，至今未收到。

歷史建築 文史工作者

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