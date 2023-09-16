裝潢蟑螂中部橫行 拿錢擺爛消失

中部地區近期「裝潢蟑螂」橫行，有多人受害，簽約付款後裝潢拆一半，業者就消失或請假，住家變成工地或廢墟，多人提告索賠無門，甚至因而「家破人亡」。台灣裝潢受害者援助協會表示，至少有135人誤踩陷阱，住家被當成「肉票」。受害者與國民黨4名立委參選人昨開記者會，呼籲各界注意。

台中市法制局建議，委託裝修前，先了解業者風評與是否具合格證照，簽訂中央制式合約範本；書面契約應詳載施工項目、材料、價格與工期，付款採分期付款，明定每期款項與給付提件；若有相關爭議，可找消保官申訴。

家住大雅的S小姐住家裝修，業者說服她把彰化老家也一併裝修，結果屋內裝潢拆除後，領到部分款項業者就擺爛，催進度還出言恐嚇，最後提告仍無法解決；她的父親因此抑鬱過度，在往法院的路上過世，感嘆為了裝潢竟然家破人亡。

另名C小姐住家增建，經介紹找到裝潢業者，對方竟冒用其他公司名義簽約，最後提告後只判偽造文書。C小姐說，她前後花費350萬元，家被拆成爛尾樓，還被檢舉違建、損鄰，被求償80萬，落得無家可歸；就算判決勝訴，對方前科累累，根本索賠無門，更氣的是找人鑑價只要花100萬，卻被騙走350萬。

國民黨立委參選人羅廷瑋、廖偉翔、林家興、黃健豪等人，陪同受害者開記者會。他們說，「裝潢蟑螂」中部橫行，簽約前說盡好話，動工以後就擺爛，把業主的家當「肉票」，予取予求，業主被套牢，法律難以討回公道，呼籲針對裝潢履約制訂法規，並建立不肖業者登錄系統，保障消費者。

經發局長張峯源說，目前民眾只能查到業者營業執照，裝修前可透過公會找合法業者較安心。

台中市都發局呼籲，室內裝修、營造業等負責工程，若業者誇口可處理結構或建管程序等問題，應確認是否可行。