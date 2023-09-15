彰化青創補助30萬 助北漂青年返鄉開咖啡店

在彰化縣府積極輔導下，許多北漂青年返鄉創業，發展各具特色之風格經濟。縣長王惠美於今天上午前往店家「咖啡烟」，頒發30萬元創業獎勵金，肯定及鼓勵築夢創業的青年。

彰化縣長王惠美表示，設籍彰化縣18歲至45歲青年，參加實體創業研習課程滿30小時，且為青創事業體負責人、申請時已完成公司、商業登記或稅籍登記，就可提案申請「創業圓夢類」補助，每人最高30萬元，縣府目前已補助99人，希望全方位協助青年勇敢實現創業藍圖。

王惠美今天到店家「咖啡烟」頒發新台幣30萬元「彰化縣青年創業獎勵金」給創辦人李允文，王惠美說，年輕人很喜歡老屋的味道，除青年創業獎勵金，也歡迎利用彰化縣文化局歷史老屋活化再利用補助計畫，補助最高50萬元，將隱身巷弄老宅翻新整修作為創業起點。

「咖啡烟」創辦人李允文返鄉創業前，長期在台北網路行銷公司工作，習慣熱鬧、繁華生活，但總想著回彰化家鄉「做些什麼」，為回家開一家具老宅特色的深夜咖啡廳，她毅然放棄原本穩定工作，除進修學習，也在咖啡店工作累積實務經驗、掌握營運訣竅。

李允文接受媒體聯訪表示，對於創業青年來說，彰化青年創業補助是非常好政策，「返鄉創業大家都會說」，但彰化縣真正讓人深刻感受從上到下積極協助青年創業，讓她非常感動，2018年12月她回鄉在永樂街開這家深夜咖啡店，丈夫也非常支持，跟她一起做下去。

李允文說，感謝縣府一路給予最大支持，讓她創業路上不孤單，期望用自己創業成功案例在永樂街撒下種子發芽，目前店面兩旁陸續出現居酒屋、拉麵店，「讓日落而息的永樂街，重新點亮夜晚繁華」，她也會利用補助金在店面、網路進行更多宣傳讓全台灣看見彰化。