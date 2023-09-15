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台中市十大伴手禮票選 開放店家網路報名

中央社／ 台中15日電

「第15屆台中市十大伴手禮」票選活動今天起開放店家網路報名，台中市工策會表示，預計11月2日辦理專家評選會，經過產官學界評審後，公布這屆入圍百大好禮名單再票選。

台中市工商發展投資策進會下午在台中市政府舉辦報名起跑宣傳活動，邀請多家在地優質伴手禮店家到場擺攤，會中宣布今天起開放店家網路報名，至10月20日截止，歡迎店家踴躍參與。

工策會總幹事黃于珊表示，台中長久以來被人稱為「糕餅之鄉」，台中市十大伴手禮走過15屆歷史，不僅見證台中伴手禮業日益蓬勃壯大，更成為全台伴手禮產業最具指標性的官方選拔活動。

黃于珊說，上一屆25家喜獲十大伴手禮的廠商，其中有14家是第一次參賽就獲獎的最佳新人。而獲獎店家除老字號的糕餅名店、線上線下通路都超夯的伴手禮品牌外，餐飲業及公益團體也異軍突起囊獲大獎。

由於去年活動同時有多家業者以蛋黃酥參賽，黃于珊表示，當時引發「蛋黃酥熱潮」，期許今年看見業者再端出新創意，引領下一波風潮。今年除了「十大伴手禮首獎」、「金口碑獎」、「評審團大獎」獎項外，更增設「特賞好禮獎」，將飲品、甜點、鹹食、農特產分門別類，增加業者獲獎機會。

工策會說明，活動免費報名參加，只要符合「商業登記或公司登記設籍於台中市」即可報名參加，截止報名後，預計11月2日辦理專家評選會，經過產官學界評審嚴密遴選，公布這屆入圍百大好禮名單，進而辦理民眾票選。

伴手禮 台中市 蛋黃酥 甜點

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