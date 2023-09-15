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日月潭萬人泳渡24日登場！2.4萬人同樂 馬英九第10度挑戰自我

中央社／ 南投縣15日電
日月潭。圖／聯合報系資料照
日月潭。圖／聯合報系資料照

日月潭萬人泳渡24日登場，今年共2萬4636人報名，其中身障泳者195人，當天清晨也將放流萬尾總統魚苗，希望日月潭水庫生態源源不絕；23日則舉辦競賽級的公開水域游泳錦標賽。

第41屆日月潭國際萬人泳渡嘉年華24日登場，今年共有來自33國、1935隊報名，南投縣政府今天下午辦理記者會公布共2萬4636人參加，前總統馬英九將第10度挑戰自我，並與南投縣長許淑華一起在水社碼頭放流總統魚苗，縣府估2天活動可創造逾5萬觀光人次。

南投縣副縣長王瑞德致詞表示，日月潭萬人泳渡經南投縣政府、日月潭國家風景區管理處、埔里四季早泳會每年精進創新，成為熱門國際級全民運動，活動配合教育部體育署宣導水域安全、提倡全民運動，感謝維他露公司、新光人壽保險公司等單位贊助提升企業形象。

縣府教育處新聞稿表示，萬人泳渡前1天、9月23日與中華民國游泳協會舉辦日月潭公開水域游泳錦標賽，成績作為中華泳協選拔國手參加亞洲盃、世界馬拉松游泳賽等賽事代表隊依據之一，今年菁英組共18名男女頂尖國手、競賽組149人、挑戰組2402人參加。

日月潭 許淑華 南投 馬英九

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