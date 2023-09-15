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不再有雜音！ 彰基建42公尺天橋 銜接總院與質子大樓

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化基督教醫院正在施工的癌症質子醫療大樓（右），將興建一座跨越旭光路42.5多公尺的天橋銜接總院，提供人員方便而安全的通行空間。記者劉明岩／攝影
彰化基督教醫院正在施工的癌症質子醫療大樓（右），將興建一座跨越旭光路42.5多公尺的天橋銜接總院，提供人員方便而安全的通行空間。記者劉明岩／攝影

彰化基督教醫院斥資約60億元興建的癌症質子醫療大樓，預定明年底完工，為提供病患、家屬及醫護人員便利而安全的通行空間，將在質子大樓與總院之間興建一座42.5公尺跨越旭光路的天橋銜接，地方原本有雜音，經彰基說明後，已經化解，但要求確保施工安全與不影響。

彰化市長林世賢說，彰基質子大樓與兒童大樓間興建人行天橋案，是2015年經市公所核准，縣府也核發建照，基於施政延續，與考量到將來質子大樓完成後，病患、家屬及醫護人員必須跨越旭光路，不僅不方便而且危險，部分店家也擔心施工時封路會影響生意，經彰基舉辦說明會，施工單位提出施工安全維護計畫，化解地方疑慮。

彰化基督教醫院癌症質子醫療大樓是一棟地下6樓、地上8樓建築，在規畫時，考量到質子大樓與本院以旭光路相隔，人員及器材必須穿越馬路，不僅不方便及衍生安全問題，因此曾討論採取以地下街或天橋方式連接，因地下街造價高且工程複雜等因素，後來決定採取興建天橋方式連接。

彰基指出，彰基質子醫療大樓與總院連接天橋工程，連接樓層為3樓、4樓，天橋寬3.6公尺、長42.5公尺，除醫院內部聯通外，3樓處也設有外部樓梯，提供就醫民眾與外部行人通行，民眾不需經由地面穿越旭光路，可大幅提升通行安全及車流順暢度。

彰基表示，天橋整體工期預估約8個月，已向市公所及縣政府提出施工的交通維持計畫，主要包含設置道路管制圍籬、駐點人力交通管制、施工安全防護及臨時道路指標及夜間照明指標等，會將交通影響降至最低，並保障人車安全，如果進度順利，即可施工。

彰化基督教醫院正在施工的癌症質子醫療大樓（右），將興建一座跨越旭光路42.5多公尺的天橋銜接總院，提供人員方便而安全的通行空間。記者劉明岩／攝影
彰化基督教醫院正在施工的癌症質子醫療大樓（右），將興建一座跨越旭光路42.5多公尺的天橋銜接總院，提供人員方便而安全的通行空間。記者劉明岩／攝影

彰化 工安 癌症

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